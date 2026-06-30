委內瑞拉連續強震 父以戒指認屍愛女 聯合國急購1萬屍袋

委內瑞拉24日接連發生規模7.2與7.5強震，造成嚴重死傷。重災區拉瓜伊拉29日持續進行搜救。（歐新社）

巴隆周刊報導，委內瑞拉 24日接連發生規模7.2與7.5強震，兩起地震 相隔僅39秒，造成嚴重死傷，罹難人數現已增至1719人。聯合國 與委內瑞拉當局已達成協議，將採購1萬個屍袋，因應可能攀升的死亡人數。許多家屬手捧鮮花前往臨時停屍處認領親人，部分遺體嚴重受損、難以辨認，一名41歲廚師最後只能靠著女兒生前戴的戒指確認身分。

重災區拉瓜伊拉（La Guaira）的碼頭被臨時改作停屍處，身穿藍色長袍、戴著帽子的法醫專家，在烈日下穿梭於一袋袋遺體之間。隨著醫院太平間不堪負荷，現場遍布屍袋與棺木，部分遺體撒上石灰延緩腐化，白色帳篷旁還擺著約100個空骨灰罈，等待盛裝火化後的骨灰。

41歲廚師馬卡諾（Antony Marcano）悲痛表示，他前一天到處尋找女兒卻一無所獲，隔天稍微冷靜後再度返回，才終於找到她。女兒遺體已幾乎難以辨認，他只能靠著她身上的衣物，以及自己曾送給她的戒指確認身分。馬卡諾說：「我是靠我送給她的戒指認出她的。」

25歲男子莫拉拉（Wilker Molalla）一家11口中，只有他與哥哥倖存，地震發生時兩人正好外出工作，如今正等待認領親人遺體。

路透報導，委內瑞拉代理總統羅德里格斯表示，已動員2.5萬名緊急救援人員、警察和士兵投入救災；其胞兄、國民議會議長豪爾赫（Jorge Rodriguez）29日表示，地震至今已造成至少1719人死亡、5034人受傷， 還有1萬5866人流離失所

BBC報導，美國地質調查局此前稱，最終死亡人數有44%的機率會達到1萬人以上，另有30%的機率可能達到10萬人。

聯合國駐委內瑞拉人道協調員廷達羅（Gianluca Rampolla Del Tindaro）29日在記者會上表示，24日雙震以來，委內瑞拉境內已出現逾500起餘震，包括29日上午一起規模5.2的餘震。全委內瑞拉共有7個州受到影響，其中以拉瓜伊拉與首都區卡拉卡斯災情最為嚴重，至少2500棟建築受損，且多數已完全倒塌。

儘管災後搶救受困者的關鍵72小時黃金時間已經過去，廷達羅表示，救援人員仍未放棄尋找生還者，且仍陸續救出受困民眾。他透露，光是昨天，也就是災後第4天、黃金救援時間過後一天，國際救援人員仍成功救出7名生還者。