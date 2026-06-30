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救援黃金72小時已過…委內瑞拉雙震1450死 近4萬人失蹤

編譯中心／綜合29日電
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阿根廷搜救隊一隻搜救犬28日在委內瑞拉雙震倒塌建築的瓦礫堆中，搜尋遺體。（路透）
阿根廷搜救隊一隻搜救犬28日在委內瑞拉雙震倒塌建築的瓦礫堆中，搜尋遺體。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：委內瑞拉雙震已造成1450死、3150傷，救援黃金72小時後希望漸渺茫。
  • 重點二：拉圭拉災情最重，太平間不堪負荷，民眾徒手搜尋瓦礫下親人。
  • 重點三：尋人網站登記失蹤近4萬，歐盟與教宗、馬杜洛皆表達關懷。

委內瑞拉雙震釀嚴重災情，死亡人數突破1450人、逾3150人受傷，隨黃金救援72小時過去，尋獲生還者的機會日益渺茫。據尋人網站統計，截至28日，登記的失蹤人數已近4萬人。前總統馬杜洛28日在社媒X發文，對委國人民表達慰問和支持。

中央社綜合法新社與路透報導，委內瑞拉沿岸城市拉圭拉（La Guaira）是這次地震中災情最嚴重的地區之一，外國救援隊伍持續湧入。重災區拉圭拉各個太平間已不堪負荷；首都卡拉卡斯各個太平間外的街道，也擠滿運送親屬遺體前來的災民。

當地居民阿吉勒拉（Hector Aguilera）正試圖尋找四名被埋在瓦礫堆下的家人。他說：「我們沒有足夠的支援把家人救出來，光靠我們根本做不到。他們被埋在那裡，我們知道他們已經死了，但我們還是要守在這。」

在超過1600名國際搜救人員抵達前，受災家屬與志工已連日徒手從瓦礫堆中拉出生還者與遺體。民眾不斷抱怨重型機具不足、官方人力有限；同時，數百次餘震持續加重災情，讓居民始終提心吊膽。

委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）表示，截至27日已救出33人，其中包括數名兒童。然而，目前仍有數萬人下落不明，隨時間一分一秒流逝，尋獲更多生還者的希望正漸漸渺茫。

儘管政府公布的失蹤或受困的人數僅數百人，但委內瑞拉在野黨陣營發起並推廣的尋人網站顯示，截至28日，登記失蹤人數已近4萬人。

教宗良14世（Pope Leo XIV）28日在羅馬向聚集參與三鐘經（Angelus）祈禱的信眾表示，他想「對近期受地震影響的委內瑞拉兄弟姊妹們，表達我的關懷之意」，並向救援人員表達感謝。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在X發文表示，歐盟已動用500萬歐元（約343.84萬美元）緊急援助資金，且歐盟哥白尼衛星系統也正協助繪製災情地圖，引導將救援物資送往最需要的災區。

另外，美國有線電視新聞網（CNN）報導，馬杜洛在紐約布魯克林的牢房寫下，對委國人民表達慰問和支持。馬杜洛夫婦1月被入侵委國的美軍抓捕。

馬杜洛寫道，他與妻子為罹難者、傷者、失蹤者及他們的親屬祈禱，也為所有仍分秒必爭奮力搶救生命的人祈禱。

馬杜洛並引用聖經馬太福音第25章寫道，「『我們什麼時候見你病了，或在監裡，來看你呢？』王要回答說，『我實在告訴你們，這些事你們既做在我這弟兄中一個最小的身上，就是做在我身上了』」。尚不清楚上述發文是否由馬杜洛本人口述。

精華 FAQ

  • 根據報導，這場雙震已造成死亡人數突破1450人，受傷人數超過3150人。隨著搜救時間拉長，能找到生還者的機會正快速下降，災情相當嚴重。

  • 拉圭拉是重災區之一，太平間已接近或超出負荷，首都卡拉卡斯外也出現運送遺體的災民。救援人力與重型機具不足，加上持續餘震，增加搜救難度。

  • 外國救援隊伍陸續抵達，歐盟提供500萬歐元緊急援助並用衛星系統協助繪圖。教宗與馬杜洛也公開表達慰問，盼支持罹難者、傷者與失蹤者家屬。

地震 委內瑞拉 馬杜洛

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