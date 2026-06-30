芬蘭公部門2031年前推動AI轉型 衝擊70萬員工

芬蘭公部門將在2031年前轉型為以AI為基礎的運作模式，現有約70萬名員工將直接受衝擊；圖為位於首都赫爾辛基的總統府。（圖／123RF）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 芬蘭計畫2031年前讓公部門全面轉向AI運作，目標提升生產力20%。

芬蘭計畫2031年前讓公部門全面轉向AI運作，目標提升生產力20%。 重點二： 政府將建置全國AI平台與本地雲端，強化資料掌控與數位主權。

政府將建置全國AI平台與本地雲端，強化資料掌控與數位主權。 重點三：轉型將影響約70萬員工，並以自然退休方式逐步精簡人力。

芬蘭政府近日宣布，公部門將在2031年前轉型為以人工智慧（AI）為基礎的運作模式，目標將整體生產力提升20%，現有約70萬名員工將直接受到衝擊。另外，英國英美菸草集團（British American Tobacco）宣布推動AI轉型，9000個職位受影響。

「赫爾辛基日報」報導，芬蘭經濟政策部長委員會拍板，決定加速推動公部門的AI轉型，政府規畫建立全國性的AI平台，確保公部門能隨時取得市場上最新的模型，並將資料儲存在芬蘭本地的雲端環境，藉此強化數位主權。主導這項轉型計畫的財政部 秘書長馬亞寧（Juha Majanen）表示，AI發展速度一度讓他身陷夢魘，但政府已沒有其他選擇。

馬亞寧被公認是芬蘭最具影響力的公務員，自2020年起掌管財政部。他直言不諱地說：「AI正在取代人類。」

芬蘭財政部將成立跨部會的戰略領導小組與轉型辦公室，納入各部會、地方政府與福利區的最高層代表，並由地方與區域事務部長伊科寧（Anna-Kaisa Ikonen）作為主責部長。

芬蘭公部門隨著人口老化，未來幾年的勞動需求只會持續增加。在導入AI後，政府可藉由人員自然退休來精簡人力，不再遞補缺額。不過，馬亞寧也坦承，這確實意味著有人會因此失業。

然而，並非所有人都認同這條轉型路徑。社會民主黨籍國會議員哈拉卡（Timo Harakka）便在新聞稿中提出批評，認為目前的輿論將AI帶來的生產力效益，主要聚焦在省錢這個層面，「這樣的觀點太過狹隘，也很容易造成誤解。」

他強調，AI的目標應該是提供更好的服務，如果只是一味告訴員工「AI將會搶走你的工作」，只會引發內部的強烈抵制。他認為，更好的做法是建立誘因，鼓勵員工善用AI將重複性的例行工作自動化。

另據路透報導，英國英美菸草集團29日表示，為推動內部人工智慧（AI）轉型計畫，以削減成本，提升獲利能力，並因應監管挑戰及新產品上市延宕等情況，集團計畫裁減約20%的員工人數。

總部位於英國倫敦的國際菸草巨擘英美菸草集團表示，將裁減5500個職位，另將3500個職位轉移至包括埃森哲（Accenture）等第三方公司，總計9000個職位受到影響。

不過，這次的重組規畫不包括美國業務。美國是英美菸草最大的市場。

這項撙節成本計畫預計在2027年前，每年省下5億英鎊（約6.63億美元）的目標，並於2028年前，達到每年撙節6億英鎊（約7.95億美元）的目標。