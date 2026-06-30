柏林40℃高溫 推涼爽地圖打造避暑城市 羅馬這麼做…

柏林市政府去年底推出第一份「高溫行動計畫」，今年夏天首度啟動涼爽地圖、教堂避暑空間及高齡者關懷等措施，因應愈趨頻繁的極端高溫；圖為今年熱浪中的柏林市政廳。(中央社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 柏林因熱浪常態化，推出首份高溫行動計畫應對極端高溫。

柏林因熱浪常態化，推出首份高溫行動計畫應對極端高溫。 重點二： 市府建立涼爽地圖與避暑空間，方便民眾熱浪期間就近降溫。

市府建立涼爽地圖與避暑空間，方便民眾熱浪期間就近降溫。 重點三：羅馬以智慧手環加社工關懷，協助獨居長者預防高溫意外。

熱浪 成為歐洲夏季新常態，德國 首都柏林去年底推出第一份「高溫行動計畫」，將抵禦極端高溫正式納入城市治理。今年夏天第一波熱浪襲歐，柏林啟動涼爽地圖、教堂避暑空間及高齡者關懷等措施，首度檢驗這套城市高溫調適策略。

柏林28日迎來攝氏40度高溫，越來越頻繁的熱浪成為城市治理新課題，根據德國氣象局資料，柏林達到攝氏30度以上的「高溫日」，已由1961年至1990年間平均每年5.6天，增加至1991年至2020年間的11.9天，預計未來仍將持續增加。

柏林市府指出，1985年至2024年間，柏林平均每年約有100人因夏季高溫死亡，約為交通事故死亡人數的2至3倍；在2018與2022等特別炙熱年份，死亡人數更超過400人。

為因應愈加頻繁的熱浪，柏林市政府去年11月公布第一份高溫行動計畫，建立跨部門高溫調適機制，涵蓋醫療照護、公共空間、建築設計、交通及都市規畫等面向，共72項措施，希望提升城市面對極端高溫的韌性，降低熱浪對居民健康與生活造成的衝擊。

高溫行動計畫中，最具代表性的措施是建立全市「涼爽地圖」，整合教堂、圖書館、市民中心及其他公共設施，方便民眾在熱浪期間查詢鄰近避暑空間。

值得一提的是，此項計畫也反映柏林對空調態度的轉變。過去因耗能及排熱，安裝冷氣並非德國官方建議的高溫調適措施；然而隨著夏季熱浪愈趨頻繁，計畫指出，若醫院、安養機構及照護中心在採取遮陽等措施後仍無法有效降溫，應考慮裝設或使用空調，以保障民眾健康。

柏林市府表示，高溫行動計畫未來將納入全市氣候調適策略，每三年檢討更新一次，並持續依據熱浪發展及執行情形調整措施，希望讓高溫防災從臨時應變，成為城市治理固定一環，提升柏林因應氣候變遷和極端高溫的能力。

另據路透報導，義大利羅馬市政府為獨居長者提供可監測心率、睡眠與跌倒狀況的智慧手環，搭配社工遠端關懷服務，盼能及早發現健康異常，在高溫期間降低意外發生風險。

羅馬市政府去年利用歐盟（EU）新冠疫後復甦基金，推出總額高達4億歐元（約4.56億美元）的長者照護計畫，這款裝置便是其中之一，目前約有700人受惠。

隨著羅馬氣溫攀升至攝氏30多度，地方當局表示，這款手環是重要的健康預防工具，尤其是在歐洲持續遭致命熱浪侵襲之際。