李在明政治豪賭…爭奪AI新疆界 韓5年砸1.16兆美元

韓國29日宣布歷來規模最大的半導體與AI投資計畫；圖為總統李在明（中）和SK集團會長崔泰源（左）29日在首爾青瓦台互相鞠躬，三星電子會長李在鎔站在一旁觀看。（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 南韓宣布五年投資約1800兆韓元，推進半導體、資料中心與機器人三大超級計畫。

南韓宣布五年投資約1800兆韓元，推進半導體、資料中心與機器人三大超級計畫。 重點二： 三星與SK海力士將在湖南合建四座記憶體廠，投資800兆並擴大DRAM產能。

三星與SK海力士將在湖南合建四座記憶體廠，投資800兆並擴大DRAM產能。 重點三：李在明借鏡台灣區域發展模式，盼以非首都圈投資穩固湖南支持與執政基礎。

南韓 政府29日宣布，將透過公私合作的方式，由三星 電子和SK海力士領軍，推進「三大超級計畫」，將大舉投資半導體、資料中心和機器人，總投資規模約1800兆（韓元，下同，約1.16兆美元），以鞏固南韓在AI與半導體領域的全球領先地位。

南韓總統李在明 、三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源29日共同舉行記者會，宣布相關投資計畫。其中三星和SK海力士將在南韓西南地區（湖南）合計投資800兆，共興建四座記憶體廠，投資規模超過南韓政府今年度全年預算728兆，也是史上最大記憶體投資案。

由於湖南向來是李在明最堅定的支持地區，此項決策被視為其執政第二年的一場政治豪賭。據南韓中央日報報導，在李在明支持率已出現「死亡交叉」的背景下，執政陣營盼藉此穩定執政中期支持基礎。中央日報指出，執政黨人士坦言，若湖南支持率下滑，將對李在明造成嚴重政治衝擊。

此外，南韓政府也宣布將在未來10年內，斥資1000兆投資AI資料中心。李在明指出，速度是唯一生存之道，我們必須比其他任何國家更快確保AI核心要素。

值得注意的是，南韓這次規畫宣稱會仿效台灣，把投資重心放在非首都圈地區，光州將成為新的記憶體製造重鎮，西南地區則會發展成南韓第二個半導體生產基地，目標是五年內把DRAM產能提高一倍。

南韓產業通商部長金正官在政策說明時，簡報檔秀出附上國旗的台灣地圖，並標出新竹、台中和高雄的三個半導體生產基地，他點出台灣是南韓的主要競爭對手，並以台積電為例，表示從以竹科為生產基地延伸到高雄，達到均衡區域發展。他並強調新竹和高雄雖距離230公里，但並未因此成為半導體生態系發展的阻礙。

根據規畫，三星、SK海力士將推動讓天安和溫陽發展為HBM（高頻寬記憶體）封裝中心，並在東南圈（釜山和慶尚南道等）和大慶圈（大邱和慶尚北道等）建設半導體材料、零部件和裝備生產線。

三星表示，加上先前宣布在平澤和龍仁的投資，該公司規畫在南韓投資額2655兆。SK海力士則宣布1100兆的中長期半導體發展計畫（包括這次西南地區投資400兆）。另外，南韓未來15年將投資30兆，用於開發下一代記憶體、設備端AI晶片和國防半導體。

業界人士稱，三星、SK海力士是全球前兩大DRAM廠，全球市占率逾60%，在全球NAND市占率合計近五成，此次喊出「五年產能翻倍」，雖然AI帶來記憶體市場結構性改變，韓廠鎖定HBM、DDR5、高容量NAND晶片擴充，但在記憶體產能可互相調度調配下，一旦未來市場需求不如預期，恐引發報價雪崩式回跌，不可不慎。

圖為南韓產業通商部長金正官在簡報時，以台灣為例說明分散半導體生產基地。（圖／翻攝KTV直播）