研究：人為引起氣候變遷 歐洲酷熱機率更勝以往

熱浪席捲歐洲，巴黎不少人泡水消暑，裝設冷氣成了政治話題。(路透)

紐約時報 報導，科學家表示，人為引起的氣候變遷 ，使歐洲酷熱高溫機率遠高於20年前，而歐洲在地因素，讓當地升溫速度是全球平均兩倍以上。

紐時報導，科學家檢視數十年來的氣溫紀錄後得出結論，即使是在目前的氣候條件下，像6月底這種強度、橫跨歐洲廣大地區的熱浪 仍屬罕見，在紀錄中的任何一年發生機率不到1%。

在2000年代，6月就發生熱浪狀況更罕見，當時全球氣溫比現在低攝氏0.6度。研究人員指出，若是在50年前，當時地球平均氣溫比現在低約攝氏1.1度，這種熱浪幾乎「根本不可能發生」。

歐洲迅速變熱，主要是幾項在地因素。一是北極海冰與陸地積雪減少，導致吸收更多太陽熱能。另外，歐洲成功控制空汙，減少有害健康的微粒排放，卻削弱這類微粒反射陽光的降溫效果。最後是赤道與北極溫差減少，改變高空氣流，使極端熱浪滯留歐洲更久。

「世界天氣歸因組織」(WWA)的科學家撰寫一份氣候報告。英國倫敦帝國學院氣候科學家基平指出，「如果沒有氣候變遷，本月的熱浪幾乎不可能發生」，未來這種熱浪發生的頻率，取決於各國減少溫室氣體排放付出的努力。

這波熱浪成因是籠罩在歐洲上空的高壓系統，持續將北非熱空氣送往歐洲，該現象被稱為「熱穹」，是西歐許多夏季酷暑的元凶。WWA氣候科學家奧托說，「在沒有人為氣候變遷的年代，這樣的高溫非常罕見。」

研究人員估算全球暖化如何改變過去數十年不同強度熱浪的發生機率，結果顯示，若發生機率相同的熱浪在2000年代侵襲歐洲，平均白天氣溫將比現在低約攝氏2度，1976年則低約攝氏3.5度。

歐盟氣候監測服務機構哥白尼計畫統計，歐洲升溫速度是全球最快，自1990年代中期以來，歐洲每十年平均升溫攝氏0.56度，是全球平均兩倍以上。