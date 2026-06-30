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美媒諷沒冷氣 巴黎副市長反嗆 歐洲熱浪燒成美法政治議題

編譯梁采蘩周辰陽／綜合報導
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美國媒體嘲諷巴黎許多空間沒有冷氣，巴黎副市長普爾瓦反擊說，美國身為全球第二大溫室...
美國媒體嘲諷巴黎許多空間沒有冷氣，巴黎副市長普爾瓦反擊說，美國身為全球第二大溫室氣體排放國，對全球暖化及法國正在承受的後果負有相當責任，呼籲美方別再說教。(路透)

英國GB News報導，在氣溫高達104華氏度(約40攝氏度)的情況下，部分美國媒體近日嘲諷巴黎許多室內空間沒有冷氣，巴黎副市長普爾瓦(Audrey Pulvar)反擊說，美國身為全球第二大溫室氣體排放國，對全球暖化及法國正在承受的後果負有相當責任，呼籲美方別再說教，應先盡自己的責任。

法國自6月21日高溫以來，已有1300死亡案例。

紐約郵報報導，普爾瓦爾在社群媒體上寫道「親愛的美國記者和社群媒體『影響者』們：這幾天，你們中的一些人一直在批評和嘲笑巴黎，因為這座城市並非每個房間都有空調……我的天哪，這太可笑了」。

「作為世界第二大溫室氣體排放國，你們對全球暖化以及我們在法國正在經歷的後果負有重大責任。你們的城市90%都安裝了空調，這與此並非毫無關聯，」她補充道。「所以，請不要再說教了。趕緊行動起來，盡自己的一份力吧。」貼文最後寫道。

裝冷氣 法右派喊免利貸款

歐洲遭嚴重熱浪侵襲，「裝設冷氣」延燒成政治議題。法國極右翼政治人物喊出提供免利息貸款讓民眾裝冷氣，除了指控政府未能提升抗災能力，也把冷氣塑造成文化議題，攻擊長期以來基於環保理由反對冷氣的極左派。

法國由於建築法規、環保意識以及不少民眾的健康觀念，目前只有約25%家庭裝冷氣，低於西班牙與義大利的50%，也遠低於美、日的90%。法國國民聯盟領袖雷朋(Marine Le Pen)日前承諾，如果當選總統，將推動大規模的空調計畫。

BBC報導，雷朋呼籲制定全國性「冷氣計畫」，為所有學校與醫院配備空調。該計畫包括總額達200億歐元(約228億美元)的政府支持免息貸款。極左派表示，不可能到處裝冷氣，這是會讓問題惡化的假解方，應優先改善建築隔熱。

不環保 法國人如今也低頭

對許多法國人來說，冷氣過去被視為耗電、不環保，甚至有點「美式」，如今也不得不考慮。巴黎大區議會保守派主席佩克雷斯說，國家奉行反冷氣意識形態，除了其他降溫方式，空調也必須納入考量，她希望2032年前，所有巴士與鐵路列車都配備空調。

BBC報導，世界衛生組織秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)日前警告，歐洲正遭遇史無前例的初夏熱浪，德國、波蘭與捷克等國高溫打破紀錄，目前歐洲數百萬人生活在極端高溫下，數百人死亡，學校被迫關閉，電網也承受沉重壓力。歐洲最古老的瑞士貝茲諾核電廠營運商表示，由於熱浪導致冷卻用的河水溫度飆高，因此將反應爐關閉。

比利時根特市(Ghent)政府官網勸導市民不要使用空調，表示「最好的空調是一棵樹」，此舉遭右翼議員抨擊後，市府刪除「避免使用空調」字眼，改為「聰明降溫」。

持續高溫導致德國萊比錫電車軌道27日出現嚴重損壞。(美聯社)
持續高溫導致德國萊比錫電車軌道27日出現嚴重損壞。(美聯社)

精華 FAQ

  • 她認為美國媒體嘲笑巴黎不設處處冷氣十分可笑，並指出美國作為全球第二大溫室氣體排放國，對全球暖化及法國承受的後果負有重大責任。

  • 報導指出，自6月21日高溫以來，法國已出現約1300起死亡案例。歐洲多國也遭遇破紀錄熱浪，造成數百人喪生、學校關閉及電網承壓。

  • 右派主張以免息貸款推動冷氣普及，並為學校、醫院和交通工具裝設空調；左派則認為應先改善建築隔熱，反對把冷氣當成萬靈丹。

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