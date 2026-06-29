秘魯總統大選次輪計票完成 藤森惠子微幅勝出
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秘魯本月7日舉行總統大選第2輪投票，選務當局歷經數週的計票並於今天完成作業，最終結果顯示，保守派候選人藤森惠子以極小領先幅度勝選。
路透社報導，秘魯選務當局最終計票結果指出，藤森惠子拿下922萬3396票，得票率為50.135%，微幅領先左派候選人桑傑士（Roberto Sanchez）的917萬3755票、49.865%得票率。
藤森惠子是已故秘魯前總統藤森謙也的女兒，她過去3度競選總統，但全數以失敗告終。
選務當局完成最終計票後宣布，藤森惠子以922萬3396票、50.135%得票率勝出，僅以極小幅度領先桑傑士的49.865%。 她的對手是左派候選人桑傑士（Roberto Sanchez）。最終計票顯示，桑傑士獲917萬3755票，與藤森惠子僅差不到一個百分點。 藤森惠子是已故秘魯前總統藤森謙也的女兒。她過去曾三度競選總統，但都未能成功，這次才在第二輪投票中險勝。
精華 FAQ
選務當局完成最終計票後宣布，藤森惠子以922萬3396票、50.135%得票率勝出，僅以極小幅度領先桑傑士的49.865%。
她的對手是左派候選人桑傑士（Roberto Sanchez）。最終計票顯示，桑傑士獲917萬3755票，與藤森惠子僅差不到一個百分點。
藤森惠子是已故秘魯前總統藤森謙也的女兒。她過去曾三度競選總統，但都未能成功，這次才在第二輪投票中險勝。
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