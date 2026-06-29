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帶12歲女兒赴日賣淫 泰國母親被台灣引渡回泰判7年半

編譯羅方妤／即時報導
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日本富士新聞網去年11月報導，日本東京一間按摩店涉嫌雇用一名12歲泰籍少女從事性交易，當時51歲店主細野正之因涉案被捕，報導還說這名少女是被當時29歲的親生母親帶到東京賣淫。這名狠心女子如今被泰國法院判刑。

曼谷郵報報導，來自泰國北部碧差汶府（Phetchabun）的30歲女子拉克莎娜（Lucksana）29日遭刑事法庭判處7年6個月監禁。這名女子只公開名字，未公開姓氏。法庭最初是依脅迫兒少提供性服務及人口販運，判處15年監禁，但因她當庭認罪，刑期減半至7年6個月。

拉克莎娜被控去年6月至9月間將當時12歲的女兒帶去日本東京一間按摩店，強迫女兒從事性交易。這名少女去年9月16日向東京出入國在留管理局表示，「想回泰國」，整起案件才曝光。該名少女目前由泰國非營利組織巴薇娜兒童和婦女基金會照顧。

拉克莎娜去年9月離開日本前往台灣，並於同年11月因逾期居留而在新北市被捕，12月被引渡回泰國。法庭指出，拉克莎娜被捕前沒有犯罪紀錄，其出入境紀錄顯示她曾移居海外擔任按摩師。

精華 FAQ

  • 她被控在去年6月至9月間，把當時12歲的女兒帶到日本東京按摩店，並強迫女兒從事性交易，構成脅迫兒少提供性服務與人口販運。

  • 法庭原本依脅迫兒少提供性服務及人口販運判她15年徒刑，但因她在庭上認罪，刑期依法減半，最後改判7年6個月。

  • 受害少女在去年9月向東京出入國在留管理局表示想回泰國，案件因此曝光；母親之後在新北市因逾期居留被捕，並於12月引渡回泰國。

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