歐洲熱浪「超額死亡」逾1300人 法國冷氣太少被笑 官員火大回嗆

27日巴黎地標艾菲爾鐵塔下，一名婦人高溫下撐傘遮陽。（路透）

BBC報導，世界衛生組織秘書長譚德塞 28日警告，歐洲正遭遇史無前例的初夏熱浪 ，高溫不僅刷新多國紀錄，21日以來已出現逾1300起與高溫有關的超額死亡。與此同時，法國因室內冷氣普及率僅25%，遭部分美媒取笑；對此巴黎官員不滿回嗆，美國身為全球第2大溫室氣體排放國「別再說教」。

這波極端熱浪28日持續向東推進，德國 、波蘭與捷克等國再度打破高溫紀錄。譚德塞指出，目前歐洲有數百萬人生活在極端高溫下，數百人已經死亡，學校被迫關閉，電網也承受沉重壓力。

初步資料顯示，德國東部布蘭登堡邦靠近波蘭邊境的科申（Coschen）觀測站，當地時間下午約4時測得攝氏41.7度，連續第3天刷新全國最高溫紀錄。捷克氣象局（CHMI）也表示，布拉格以北的多克薩尼（Doksany）測得攝氏41.1度，2天內第2度創下最高溫。波蘭氣象與水資源管理研究所（IMGW）則指出，西部城鎮斯武比采（Slubice）測得攝氏40.5度，是波蘭史上最高溫。

法國衛生部28日上午表示，自24日以來，法國死亡人數比預期多出約1000人，其中超額死亡案例為65歲以上長者。當局也記錄到，在家中死亡的人數增加40%。「超額死亡」是指某段時間內實際死亡人數，超過正常預期死亡人數的部分。

巴黎地區尤其明顯，大量死亡也讓當地殯葬系統不堪負荷，當地太平間業者赫特利（Zouhaeir Hertelli）表示，他的冷藏室32個位置全數已滿，仍不斷接到殯葬業者與家屬詢問是否還能存放遺體，只能一再婉拒。他形容情況「非常災難」，「我接到數百通電話」。

英國GB News報導，部分美國記者與社群媒體人士近日批評、嘲笑巴黎許多室內空間沒有冷氣，巴黎負責國際關係的副市長普爾瓦（Audrey Pulvar）則反擊指出，美國身為全球第二大溫室氣體排放國，對全球暖化及法國正在承受的後果負有相當責任，呼籲美方「別再說教」，應先盡自己的責任。

法國長期對冷氣抱持疑慮，許多民眾認為室外高溫與室內冷空氣溫差過大，可能造成身體不適。法國目前約25%家庭裝有冷氣，低於西班牙與義大利的50%，也遠低於美國與日本的90%。

不過，在這波熱浪下，部分巴黎民眾被迫睡在公園，或預訂住家附近有冷氣的飯店房間避暑，也讓法國是否應擴大冷氣使用再度成為政治爭議。

氣象專家指出，這波破紀錄的6月熱浪，與「熱穹」效應有關。這種天氣型態會使空氣在大氣中下沉，接近地面時受到壓縮並升溫；下沉空氣也會變得乾燥，使雲層難以形成，強烈日照因此持續加熱地表，進一步推升氣溫。