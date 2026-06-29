法國4天熱死千人 竟有「病房內熱死」

熱浪侵襲法國，法國巴黎第17區市政廳開放供市民使用的冷氣室內，可見一塊標示寫著「高溫期間請保護自身安全」。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 法國熱浪自6月24日爆發後，超額死亡已達一千人。

法國熱浪自6月24日爆發後，超額死亡已達一千人。 重點二： 醫院啟動白色計畫，甚至傳出病房內病患熱死案例。

醫院啟動白色計畫，甚至傳出病房內病患熱死案例。 重點三：歐洲多國高溫破紀錄，氣候變遷使熱浪更頻繁嚴重。

法國公共健康局（Santé publique France）28日表示，自6月24日熱浪 爆發以來，法國超額死亡人數已達1000人，而且實際數字可能更高。

超額死亡人數是指，特定地點和特定時期估計的總死亡人數與沒有健康危機情況下的估計死亡人數之間的差額。

隨著全法高溫普遍突破攝氏40度，巴黎等地緊急醫療服務（SAMU）呼叫量暴增20%。法國急診醫學協會副主席西比恩（Jean-Francois Cibien）透露，各大醫院已全面啟動「白色計畫」緊急狀態，甚至首度出現患者「直接在醫院病房內被活活熱死」的慘劇。

路透報導，法國公共健康局在說明超額死亡初步數據時指出，死者多數為老年人，預計在納入更多養老機構及居家死亡資訊後，死亡率將攀升。

歐洲民眾持續面臨酷熱天氣，這波熱浪可能與數十人的喪命有關，更已打破多項紀錄、干擾發電並損壞基礎設施。科學家指出，這波自6月24日開始的熱浪，是歐洲有紀錄以來最嚴重的一次，且歐洲氣候變遷速度也快於全球平均。

世界衛生組織 總幹事譚德塞28日在社交媒體平台X上表示，自6月21日以來，歐洲已記錄到超過1300例與高溫相關的超額死亡。「歐洲是全球變暖最快的大洲，升溫速度是全球平均水平的兩倍。」譚德塞說，目前，1.5億人生活在極端高溫下，學校停課，電網面臨嚴峻考驗。在氣候變化等因素影響下，原本多年一遇的熱浪如今幾乎年年出現。

據中央社引述法新社估計，歐洲28日至少有1億9100萬人面臨至少攝氏35度高溫，尤以德國、捷克、匈牙利及波蘭最為炎熱，其中德國與捷克分別以攝氏41.7度及41.1度雙雙創下高溫紀錄。

根據德國氣象局（DWD）初步數據，德國28日創下攝氏41.7度高溫紀錄。捷克氣象局（CHMI）也表示，該國28日再創高溫紀錄，布拉格（Prague）以北多克薩尼（Doksany）測得攝氏41.1度高溫，兩天內第二度打破高溫紀錄。