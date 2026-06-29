我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京撞機事件3大疑點：飛行員是誰？動機為何？禁區怎被突破？

委內瑞拉雙強震已1450死 包含8中國公民遇難、1人失聯

澳洲社媒禁令成效不彰 科企違規罰款上限翻倍 最高6826萬美元

編譯中心／綜合28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
澳洲社群媒體禁令上路後成效不如預期，當局宣布提高對科技公司處以最高罰款。（路透資...
澳洲社群媒體禁令上路後成效不如預期，當局宣布提高對科技公司處以最高罰款。（路透資料照片）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：澳洲提高違反兒少社媒禁令的企業罰款上限至九千九百萬澳元。
  • 重點二：監管機關獲更大調查權，可要求平台提交防止未滿16歲註冊證據。
  • 重點三：研究顯示禁令成效有限，多數澳洲青少年仍持續使用社群媒體。

澳洲當局27日宣布，科技公司若未遵守全球首創的兒少社群媒體禁令，最高罰款金額將翻倍，因為越來越多證據表明，這項禁令對青少年使用社群媒體幾乎沒有影響。

路透報導，政府也將賦予網路監管機構「澳洲電子安全委員辦公室」（eSafety Commissioner）更大的資訊調查權限，未來可要求社群媒體公司提供證據，說明其為避免未滿16歲者註冊帳號所採取的具體行動。

根據新規，針對違規企業的系統性疏失，罰款上限將從4950萬澳元（約3413萬美元）提高至9900萬澳元（約6826萬美元）。

政府並重申，澳洲電子安全委員辦公室目前正調查五個平台的潛在違規狀況，包括Meta旗下的Instagram與臉書（Facebook）、谷歌（Google）的YouTube、Snap Inc.的Snapchat以及字節跳動（ByteDance）的TikTok。

澳洲這項已實施六個月的禁令正受到多國密切關注，許多國家考慮仿效，以因應社群媒體對青少年身心健康的負面影響。英國當局本月表示，未來將進一步擴大相關規範，以納入遊戲與直播平台。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）透過聲明表示：「自從我們實施社群媒體使用者最低年齡限制以來，全球討論增加、政策動能升溫，讓我們倍受鼓舞。但大型科技公司在遵守法律方面顯然做得不夠，現在仍有太多兒童在使用社群媒體。」

聲明指出，自禁令實施以來，已有超過500萬個未滿16歲帳號遭到停權或限制使用。

多項研究也顯示，科技公司採取的年齡驗證措施（例如自拍驗證）太容易遭規避。在許多情況下，兒童甚至從未被要求證明年齡。

根據日前發表在「英國醫學期刊」（British Medical Journal）的研究，一項針對408名青少年的調查顯示，禁令生效三個月後，仍有85%的12至15歲澳洲青少年持續使用社群媒體。

研究發現，三分之二未滿16歲的使用者透過自報年齡超過限制或上傳被平台認定為超過16歲的自拍照，繼續保有帳號。

新法修正草案除了賦予監管機關向社群媒體平台索取資訊的權力，也將允許其向第三方（如年齡驗證業者或應用程式商店）蒐集資料，以查證平台說法。

社群網站Reddit已就16歲社群平台禁令向澳洲最高法院提出訴訟，主張該措施侵犯言論自由，政府則表示將全力捍衛該政策。

精華 FAQ

  • 因為越來越多證據顯示，禁令對青少年使用社群媒體幾乎沒有影響，政府認為大型科技公司遵守法律不夠，因此將系統性疏失罰款上限翻倍以加強震懾。

  • 澳洲電子安全委員辦公室未來可要求社群媒體公司提出具體證據，說明如何防止未滿16歲者註冊，也能向年齡驗證業者與應用程式商店蒐集資料核實說法。

  • 最新研究顯示，禁令生效三個月後，仍有85%的12至15歲澳洲青少年持續使用社群媒體，且不少人透過謊報年齡或自拍驗證繼續保有帳號。

澳洲 社群媒體 Meta

上一則

「1個協議各自表述」 美伊MOU措辭模糊 埋下新戰火引信

下一則

美限制使用先進AI 奧地利籲爭取Anthropic入駐歐洲

延伸閱讀

俄州未滿16歲用社媒須獲父母同意 上訴法院放行

俄州未滿16歲用社媒須獲父母同意 上訴法院放行
跟進澳洲 英國將禁止16歲以下使用社群媒體 預計明年初生效

跟進澳洲 英國將禁止16歲以下使用社群媒體 預計明年初生效
紐約客談／英青少年禁用社媒 美應跟進嗎？

紐約客談／英青少年禁用社媒 美應跟進嗎？
美禁令擴大 封殺華為、中興舊款設備 中將添反制裁工具

美禁令擴大 封殺華為、中興舊款設備 中將添反制裁工具

熱門新聞

委內瑞拉首都卡拉卡斯24日發生地震後，救援人員在廢墟中搜尋。(美聯社)

委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助

2026-06-25 00:40
無人機正重塑現代戰場，削弱傳統軍事強權的絕對優勢。路透

伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面

2026-06-23 11:11
伊朗總統裴澤斯基安在德黑蘭展示美伊諒解備忘錄。（歐新社） 歐洲新聞圖片社

伊朗總統：不會放棄鈾濃縮權利

2026-06-21 16:32
英王查理三世。（路透）

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

2026-06-05 17:02
荷莫茲海峽。（路透）

伊朗報復轟炸美軍8處目標 放話「迎接地獄」恐全面中止協議

2026-06-27 22:55
伊朗革命衛隊25日在荷莫茲海峽攻擊一艘懸掛新加坡國旗的貨船。（美聯社）

伊朗又開火攻擊荷莫茲海峽船隻…今日5件事

2026-06-26 14:40

超人氣

更多 >
告別有氧運動 科學家：這才是年長者減體脂最佳訓練

告別有氧運動 科學家：這才是年長者減體脂最佳訓練
坐經濟艙不等於腿伸不直 5航空公司的椅距寬到被評為最舒適

坐經濟艙不等於腿伸不直 5航空公司的椅距寬到被評為最舒適
川普發自己與歐巴馬年輕對比照 引網友熱議

川普發自己與歐巴馬年輕對比照 引網友熱議
躲索馬利亞4年 美最大聯邦福利詐欺要犯落網

躲索馬利亞4年 美最大聯邦福利詐欺要犯落網
社安金預付卡換銀行 360萬用戶將獲新卡

社安金預付卡換銀行 360萬用戶將獲新卡