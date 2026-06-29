暌違23年 日韓防長同一年互訪 小泉進次郎訪視黑鷹機隊

面對區域安全局勢變化，日韓正加速修補長期受歷史與政治影響的防務關係。日本防衛大臣小泉進次郎（前排右）27日訪韓。圖為28日他和南韓國防部長安圭伯（前排左）在首爾的國防部共同檢閱儀仗隊。（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 日韓防長暌違23年於同一年內互訪，象徵防務關係回溫。

日韓防長暌違23年於同一年內互訪，象徵防務關係回溫。 重點二： 雙方同意持續聯合搜救、深化三方合作並討論AI合作。

雙方同意持續聯合搜救、深化三方合作並討論AI合作。 重點三：會談未提ACSA，顯示歷史與安全疑慮仍待化解。

南韓 國防部長安圭伯28日和來訪的日本 防衛大臣小泉進次郎 ，在首爾的國防部大樓會談。兩人強調，會致力實現朝鮮半島的完全非核化。上次的日韓防長「小安會」是1月在日本海上自衛隊橫須賀基地舉行。這也是暌違23年，日韓防長在一年內互訪。

本次會談距離日韓恢復聯合搜救演習僅有數周時間，同類演習因2018年南韓海軍驅逐艦對日本海自巡邏機照射火控雷達而中斷近9年，外界普遍視為兩國逐步修復防務關係的重要象徵。

根據兩國的新聞稿，「小安會」也確定會進一步加強兩國防務交流；為了維護區域和平穩定，有必要持續合作，重申願構築朝鮮半島持久和平體系，並決定持續推動深化美日韓三方合作。

「小安會」也確定會持續實施海上聯合搜救演練，並就人工智慧（AI）等先進技術領域的合作展開討論，會進一步加強溝通，以相互的理解和互信為基礎，向前穩步發展。不過，該新聞稿並未提及兩人談到簽署「物品勞務相互提供協定」（ACSA），顯示兩國仍有涉及歷史爭議的敏感議題要克服。該協定旨在促進防務領域的物資採購、供應和交換。

《Korea Herald》分析指出，南韓社會對ACSA的疑慮主要來自日本殖民統治的歷史記憶，以及擔心協定生效後，自衛隊在朝鮮半島周邊危機中的活動空間可能擴大。雖然協定並非自動授權日本部隊進入南韓領土，但批評者認為，一旦朝鮮半島發生突發事件，南韓是否提供港口、機場及後勤支援的政策彈性就會受到限縮。

擁核國北韓領袖金正恩本月才矢言持續強化國防，並指控美國及南韓正將朝鮮半島「推向核戰邊緣」。

日本防衛省表示，安圭伯1月訪日，日韓防長自2003年以來，相隔23年在一年內互訪，反映出日韓關係良好且兩國防務部門關係改善。「小安會」後，小泉對媒體提到打桌球是他的興趣之一，將找機會和也喜歡打桌球的安圭伯來一場友誼賽切磋切磋。

小泉這次訪韓也是日本防相自2015年以來，暌違11年專程為了和南韓防長會談而訪韓。上次是已故日本首相安倍晉三任內的防相中谷元。

小泉28日也和南韓外長趙顯會談。小泉27日還訪視駐地在江原道原州市的南韓空軍特技飛行表演隊「黑鷹」官兵，未來將協調黑鷹訪日表演，並將深化黑鷹與日本空自特技飛行表演隊「藍色脈衝」間的交流。黑鷹機隊1月28日曾首度降落空自沖繩那霸基地加油，這是空自首度為南韓空軍軍機加油。

面對區域安全局勢變化，日韓正加速修補長期受歷史與政治影響的防務關係。日本防衛大臣小泉進次郎（前排右）27日訪韓。圖為28日他和南韓國防部長安圭伯（前排左）在首爾的國防部共同檢閱儀仗隊。（美聯社）