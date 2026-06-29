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官邸空置逾10年 加拿大總理眾籌大修 估逾7000萬美元

編譯中心／綜合28日電
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加拿大總理官邸空置逾10年。（路透）
加拿大總理官邸空置逾10年。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：加拿大總理官邸老舊失修，出現鼠患、發霉與安全隱患，已空置逾十年。
  • 重點二：卡尼宣布以眾籌和全國設計比賽推動翻修，估計工程費約一億加元。
  • 重點三：官邸自1868年建成後久未整修，歷任政府迴避承擔維護責任引發批評。

加拿大總理官邸因老舊日久失修兼有鼠患、發霉，破敗不堪，總理卡尼日前宣布通過眾籌集資及全國大賽篩選設計修葺計畫，著手大修。

明報引述紐約時報、BBC報導，加拿大渥太華的薩塞克斯路24號（24 Sussex Drive）建於1868年，1949年被政府收購，1950年成為總理官邸，也是外交、公共服務和國家重大決策場所。不過，因大宅鄰近繁忙的通勤道路，長年存在安全與私隱不足的隱患，且內部格局「對家庭而言太大，對招待外賓的宴會而言則太小」。建築物存在對人體有害的石棉問題，電線、水管和通風管道老舊，供暖停留在1950年代水平，沒有中央空調系統。

據了解，預計修繕費達1億加元（約7048萬美元），近20年歷屆民選政府在該否花公帑修繕上猶豫不決，加上前任總理杜魯多2015年上任後便遷出另住，官邸空置逾10年。其間，不僅前院草坪上雜草叢生，這幢石造大宅日益破敗，剝落漏水，還老鼠橫行，2024年12月正式關閉。

總理卡尼現決定著手官邸大翻新，26日宣布向全國建築公司舉辦設計修建大賽，由加拿大皇家建築學會組織由加拿大建築、遺產保護、設計領域的傑出專家組成的獨立評審團，預定明年7月1日加拿大國慶日公布中選方案。

卡尼說，雖然他不會入住這棟建築，但為了未來的總理，它應該得到修繕。卡尼拒絕透露翻新工程的具體費用估算，他表示，政府公帑須優先投入實質經濟與可負擔房屋，民間籌款能體現官邸是「屬於人民的房子」。

加拿大總理官邸建成於1868年，最初是木材大亨的家園，直至1950年由政府接管，先後有11位總理成為官邸主人。與英國唐寧街首相府不同，加拿大總理官邸只供總理居住，其辦公地點位於國會山莊旁的總理和樞密院辦公室大樓內。

保育組織抨擊加拿大歷任政府不願承擔維護歷史建築物責任，直斥政客只顧浪費公帑於政治遊戲，根本是「腐敗無能」。保育組織評估政府應當早於1960年代開始翻修，但政府數十年的疏忽導致總理官邸長滿黴菌、窗戶破裂、水管殘舊和電力系統存在火災隱患。加拿大輿論直指總理官邸落得如此田地，標誌著加拿大無法傳承自己的遺產。最近幾十年，曾入住官邸的總理相繼表示官邸存著很多缺點，但他們沒有落實翻新官邸，避免被批評為「大花筒」。

空置逾10年的加拿大總理官邸客廳其中一個窗台可見水漬和表面剝裂。（路透）
空置逾10年的加拿大總理官邸客廳其中一個窗台可見水漬和表面剝裂。（路透）

精華 FAQ

  • 官邸長期失修，已出現鼠患、霉菌、漏水、石棉與老舊水電管線等問題，還有供暖落後及火災隱患，整體狀況相當破敗。

  • 卡尼宣布透過眾籌集資，並舉辦全國設計與修建大賽，交由獨立評審團選出方案，預定明年加拿大國慶日公布結果。

  • 因為官邸空置十多年卻持續惡化，歷任政府又遲遲不願出公帑修繕，外界批評這顯示對歷史遺產維護失責，甚至是政治怠惰。

紐約時報 加拿大 卡尼

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