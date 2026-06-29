我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京撞機事件3大疑點：飛行員是誰？動機為何？禁區怎被突破？

委內瑞拉雙強震已1450死 包含8中國公民遇難、1人失聯

委國雙震增至1450死 3日後救出18天嬰

編譯中心╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
委內瑞拉24日遭到雙強震，首都卡拉卡斯以北的沿海城市拉圭拉，受創最嚴重。圖為居民...
委內瑞拉24日遭到雙強震，首都卡拉卡斯以北的沿海城市拉圭拉，受創最嚴重。圖為居民和志工28日徒手搶救被埋在瓦礫中民眾，挖出遇難的同胞。(美聯社)

委內瑞拉國民議會議長豪爾赫(Jorge Rodriguez)28日下午表示，重創委內瑞拉的強震目前死亡人數增至1450人。他在電視播出的談話中說：「死亡人數已經達到1450人。」這個數字比27日增加20人。聯合國開發計畫署同時估計，委內瑞拉連環強震的實體損失達67億美元，相當國內生產毛額(GDP)6%，總體經濟影響恐達直接損失的1.5至3倍。　

法新社報導，在受災嚴重的海岸城鎮卡拉巴勒達(Caraballeda)目擊，一名男子與他十多歲的兒子在委內瑞拉雙震襲擊逾3天後，28日從瓦礫堆中獲救。報導說，美國和法國救難隊員將裸身躺在擔架上的這對父子抬下瓦礫堆。

聯合國估計，24日強震之後約有5萬人失蹤。豪爾赫同時表示，兩起地震導致至少189棟建築物完全倒塌。他在更新災情時表示：「有774棟建築倒塌，其中189棟為全倒。」

位在首都卡拉卡斯(Caracas)以北的沿海城市拉圭拉(La Guaira)，是這次受災最嚴重地區之一，當地以海灘勝地聞名，至少有100棟包含高層住宅的大樓因強震毀損或倒塌。

強震發生後，多日來居民和志工因不滿重型機具不足、官方救援力量有限，只能徒手在瓦礫堆中尋找生還者與罹難者遺體。

上傳社群媒體的影片可見，搜救人員在探照燈協助下在倒塌的磚瓦上作業，並於26日深夜把嬰兒救出，現場響起陣陣掌聲。畫面顯示，嬰兒被包裹在棉被中，小心翼翼地由搜救人員一一接力傳遞，接著用紙巾輕輕為孩子清潔。

發布這段影片的社群網友昆特羅(Andreina Quintero)表示，這名嬰兒僅18天大，受困32小時毫髮未傷。嬰兒的母親也於1小時過後獲救。

在26日稍晚更新的影片中，昆特羅拍下這位母親躺在醫院病床上，醫護人員向她表示嬰兒看來沒有受傷。醫護人員認為，這位母親可能是用自己的身體或其他物品掩護嬰兒，才保住孩子性命。

中央社報導，這場發生於24日、規模分別為7.2與7.5的雙重地震，已造成至少1450人喪生。聯合國人道事務協調廳(OCHA)負責人佛萊徹(Tom Fletcher)告訴法新社，目前有超過5萬人失蹤。

隨著救災持續，聯合國也開始評估整體災情。國際移民組織(IOM)表示，根據現有的人口與災損資料評估，受到雙重強震影響的人數恐高達676萬，這場災難可能帶來的大規模人道影響」。

委內瑞拉政府27日表示，為了協助搜救生還者，已有1600名外國救難人員抵達當地，同時當局加強對災情最嚴重地區的進出管制。委國臨時總統羅德里格斯(Delcy Rodriguez)深夜在電視台發表談話表示，還有10國救援隊正陸續抵達，目前已有1.4萬名軍警在拉圭拉負責巡邏與衛生防疫措施。 

委內瑞拉24日遭到雙強震，死傷損重。目前已有10國救援隊正陸續抵達災區搶救。圖為...
委內瑞拉24日遭到雙強震，死傷損重。目前已有10國救援隊正陸續抵達災區搶救。圖為美軍部隊28日抵達受創最重的沿海城市拉圭拉，展開搶救。(美聯社)

委內瑞拉24日遭到雙強震，首都卡拉卡斯以北的沿海城市拉圭拉，受創最嚴重。圖為救災...
委內瑞拉24日遭到雙強震，首都卡拉卡斯以北的沿海城市拉圭拉，受創最嚴重。圖為救災犬28日和志工搶救被埋在瓦礫中民眾。(美聯社)

精華 FAQ

  • 根據委內瑞拉國民議會與中央社報導，這場規模7.2與7.5的雙重地震，死亡人數已增至1450人，較前一天再增加20人，災情仍在持續統計中。

  • 聯合國開發計畫署估計，這場強震的實體損失約67億美元，相當於委內瑞拉GDP的6%，而整體經濟影響可能達直接損失的1.5至3倍。

  • 在海岸城鎮卡拉巴勒達，搜救人員於26日深夜將受困32小時的18天嬰兒從瓦礫中救出，隨後其母親也在1小時後獲救，兩人均被認為平安無傷。

地震 聯合國 委內瑞拉

上一則

普亭拒絕烏克蘭停止長程打擊提案 誓言全面奪取烏東南4州

下一則

「1個協議各自表述」 美伊MOU措辭模糊 埋下新戰火引信

延伸閱讀

受困逾3天一對父子獲救 委內瑞拉雙震增至1450人罹難

受困逾3天一對父子獲救 委內瑞拉雙震增至1450人罹難
委內瑞拉雙震 18天嬰兒受困12小時奇蹟獲救 關鍵曝光

委內瑞拉雙震 18天嬰兒受困12小時奇蹟獲救 關鍵曝光
委內瑞拉雙強震釀188死逾千傷 美投入1.5億美元馳援

委內瑞拉雙強震釀188死逾千傷 美投入1.5億美元馳援
委內瑞拉雙強震增至589死 外國救援隊伍陸續抵達

委內瑞拉雙強震增至589死 外國救援隊伍陸續抵達

熱門新聞

委內瑞拉首都卡拉卡斯24日發生地震後，救援人員在廢墟中搜尋。(美聯社)

委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助

2026-06-25 00:40
無人機正重塑現代戰場，削弱傳統軍事強權的絕對優勢。路透

伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面

2026-06-23 11:11
伊朗總統裴澤斯基安在德黑蘭展示美伊諒解備忘錄。（歐新社） 歐洲新聞圖片社

伊朗總統：不會放棄鈾濃縮權利

2026-06-21 16:32
英王查理三世。（路透）

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

2026-06-05 17:02
荷莫茲海峽。（路透）

伊朗報復轟炸美軍8處目標 放話「迎接地獄」恐全面中止協議

2026-06-27 22:55
伊朗革命衛隊25日在荷莫茲海峽攻擊一艘懸掛新加坡國旗的貨船。（美聯社）

伊朗又開火攻擊荷莫茲海峽船隻…今日5件事

2026-06-26 14:40

超人氣

更多 >
告別有氧運動 科學家：這才是年長者減體脂最佳訓練

告別有氧運動 科學家：這才是年長者減體脂最佳訓練
坐經濟艙不等於腿伸不直 5航空公司的椅距寬到被評為最舒適

坐經濟艙不等於腿伸不直 5航空公司的椅距寬到被評為最舒適
川普發自己與歐巴馬年輕對比照 引網友熱議

川普發自己與歐巴馬年輕對比照 引網友熱議
躲索馬利亞4年 美最大聯邦福利詐欺要犯落網

躲索馬利亞4年 美最大聯邦福利詐欺要犯落網
社安金預付卡換銀行 360萬用戶將獲新卡

社安金預付卡換銀行 360萬用戶將獲新卡