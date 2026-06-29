委國雙震增至1450死 3日後救出18天嬰

委內瑞拉24日遭到雙強震，首都卡拉卡斯以北的沿海城市拉圭拉，受創最嚴重。圖為居民和志工28日徒手搶救被埋在瓦礫中民眾，挖出遇難的同胞。(美聯社)

委內瑞拉 國民議會議長豪爾赫(Jorge Rodriguez)28日下午表示，重創委內瑞拉的強震目前死亡人數增至1450人。他在電視播出的談話中說：「死亡人數已經達到1450人。」這個數字比27日增加20人。聯合國 開發計畫署同時估計，委內瑞拉連環強震的實體損失達67億美元，相當國內生產毛額(GDP)6%，總體經濟影響恐達直接損失的1.5至3倍。

法新社報導，在受災嚴重的海岸城鎮卡拉巴勒達(Caraballeda)目擊，一名男子與他十多歲的兒子在委內瑞拉雙震襲擊逾3天後，28日從瓦礫堆中獲救。報導說，美國和法國救難隊員將裸身躺在擔架上的這對父子抬下瓦礫堆。

聯合國估計，24日強震之後約有5萬人失蹤。豪爾赫同時表示，兩起地震 導致至少189棟建築物完全倒塌。他在更新災情時表示：「有774棟建築倒塌，其中189棟為全倒。」

位在首都卡拉卡斯(Caracas)以北的沿海城市拉圭拉(La Guaira)，是這次受災最嚴重地區之一，當地以海灘勝地聞名，至少有100棟包含高層住宅的大樓因強震毀損或倒塌。

強震發生後，多日來居民和志工因不滿重型機具不足、官方救援力量有限，只能徒手在瓦礫堆中尋找生還者與罹難者遺體。

上傳社群媒體的影片可見，搜救人員在探照燈協助下在倒塌的磚瓦上作業，並於26日深夜把嬰兒救出，現場響起陣陣掌聲。畫面顯示，嬰兒被包裹在棉被中，小心翼翼地由搜救人員一一接力傳遞，接著用紙巾輕輕為孩子清潔。

發布這段影片的社群網友昆特羅(Andreina Quintero)表示，這名嬰兒僅18天大，受困32小時毫髮未傷。嬰兒的母親也於1小時過後獲救。

在26日稍晚更新的影片中，昆特羅拍下這位母親躺在醫院病床上，醫護人員向她表示嬰兒看來沒有受傷。醫護人員認為，這位母親可能是用自己的身體或其他物品掩護嬰兒，才保住孩子性命。

中央社報導，這場發生於24日、規模分別為7.2與7.5的雙重地震，已造成至少1450人喪生。聯合國人道事務協調廳(OCHA)負責人佛萊徹(Tom Fletcher)告訴法新社，目前有超過5萬人失蹤。

隨著救災持續，聯合國也開始評估整體災情。國際移民組織(IOM)表示，根據現有的人口與災損資料評估，受到雙重強震影響的人數恐高達676萬，這場災難可能帶來的大規模人道影響」。

委內瑞拉政府27日表示，為了協助搜救生還者，已有1600名外國救難人員抵達當地，同時當局加強對災情最嚴重地區的進出管制。委國臨時總統羅德里格斯(Delcy Rodriguez)深夜在電視台發表談話表示，還有10國救援隊正陸續抵達，目前已有1.4萬名軍警在拉圭拉負責巡邏與衛生防疫措施。

委內瑞拉24日遭到雙強震，死傷損重。目前已有10國救援隊正陸續抵達災區搶救。圖為美軍部隊28日抵達受創最重的沿海城市拉圭拉，展開搶救。(美聯社)

委內瑞拉24日遭到雙強震，首都卡拉卡斯以北的沿海城市拉圭拉，受創最嚴重。圖為救災犬28日和志工搶救被埋在瓦礫中民眾。(美聯社)