住房政策奏效？澳洲執政工黨民調重返第1 新興右翼政黨聲勢降溫

澳洲最新民調顯示，總理艾班尼斯領導的執政工黨支持率重返第一。（路透）

澳洲 執政的工黨在最新民調 中重新取得領先地位，將近來快速崛起的右翼政黨「一國黨」（One Nation）擠回第二名。

根據澳洲人報（The Australian）委託Newspoll進行的民調，上周受訪的1235名選民中，有三分之一表示支持總理艾班尼斯（Anthony Albanese）領導的工黨政府，創下工黨今年以來最高的支持率。一國黨支持率降至29%，不過，傳統保守派自由黨-國家黨聯盟並未受惠，支持率反而跌至17%的歷史新低。

另一份替澳洲金融評論報（Australian Financial Review）進行的獨立民調也顯示類似結果，工黨以微幅差距領先一國黨。

一國黨在過去六個月間民調聲勢急速攀升，不僅在3月南澳州選舉寫下最佳成績，5月還首次贏得聯邦眾議院席次，主因是傳統保守派自由黨-國家黨聯盟的選票流失，儘管該聯盟2月更換黨魁，支持率仍持續下探。

民調顯示，近半數受訪者認為艾班尼斯是最佳領導人；一國黨黨魁韓森（Pauline Hanson）位居第二，聯盟黨領袖泰勒（Angus Taylor）則排名第三。

政府支持度回升，可能與推動降低住房負擔有關。上周，國會通過首批旨在降低年輕澳洲人購屋門檻的法案。

這項民調於上周一至周四進行，誤差範圍是正負3個百分點。

調查顯示，部分民眾支持一國黨的原因在於，他們認為該黨願意傾聽自己的不滿。超過三分之一的一國黨支持者表示，他們最重視政黨是否理解「像我這樣的人」，比例遠高於其他政黨支持者。

政府也試圖回應這股民意。財政部長查默斯（Jim Chalmers）周日在電視上表示，「政府明白，現狀已無法滿足人民需求，尤其是經濟層面，更廣泛也包括整個社會」。他說：「社會與經濟正加速變遷，全球性與世代性的壓力正日益加劇。我們選擇正視這些問題，推動真正的改革，而不是輕忽或無視。」他並表示，民眾的憂慮都是合理的。