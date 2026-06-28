我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

坐經濟艙不等於腿伸不直 5航空公司的椅距寬到被評為最舒適

公寓失火 加大華生資產全燒沒 1錯誤恐讓他得不到賠償

加拿大總理官邸空置逾10年、老鼠橫行 修繕費7000萬美元靠眾籌

編譯中心／綜合28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
加拿大總理官邸空置逾10年。（路透）
加拿大總理官邸空置逾10年。（路透）

加拿大總理官邸因老舊日久失修兼有鼠患、發霉，破敗不堪，總理卡尼日前宣布通過眾籌集資及全國大賽篩選設計修葺計畫，著手大修。

明報引述紐約時報、BBC報導，加拿大渥太華的薩塞克斯路24號（24 Sussex Drive）建於1868年，1949年被政府收購，1950年成為總理官邸，也是外交、公共服務和國家重大決策場所。不過，因大宅鄰近繁忙的通勤道路，長年存在安全與私隱不足的隱患，且內部格局「對家庭而言太大，對招待外賓的宴會而言則太小」。建築物存在對人體有害的石棉問題，電線、水管和通風管道老舊，供暖停留在1950年代水平，沒有中央空調系統。

據了解，預計修繕費達1億加元（約7048萬美元），近20年歷屆民選政府在該否花公帑修繕上猶豫不決，加上前任總理杜魯多2015年上任後便遷出另住，官邸空置逾10年。其間，不僅前院草坪上雜草叢生，這幢石造大宅日益破敗，剝落漏水，還老鼠橫行，2024年12月正式關閉。

總理卡尼現決定著手官邸大翻新，26日宣布向全國建築公司舉辦設計修建大賽，由加拿大皇家建築學會組織由加拿大建築、遺產保護、設計領域的傑出專家組成的獨立評審團，預定明年7月1日加拿大國慶日公布中選方案。

卡尼說，雖然他不會入住這棟建築，但為了未來的總理，它應該得到修繕。卡尼拒絕透露翻新工程的具體費用估算，他表示，政府公帑須優先投入實質經濟與可負擔房屋，民間籌款能體現官邸是「屬於人民的房子」。

加拿大總理官邸建成於1868年，最初是木材大亨的家園，直至1950年由政府接管，先後有11位總理成為官邸主人。與英國唐寧街首相府不同，加拿大總理官邸只供總理居住，其辦公地點位於國會山莊旁的總理和樞密院辦公室大樓內。

保育組織抨擊加拿大歷任政府不願承擔維護歷史建築物責任，直斥政客只顧浪費公帑於政治遊戲，根本是「腐敗無能」。保育組織評估政府應當早於1960年代開始翻修，但政府數十年的疏忽導致總理官邸長滿黴菌、窗戶破裂、水管殘舊和電力系統存在火災隱患。加拿大輿論直指總理官邸落得如此田地，標誌著加拿大無法傳承自己的遺產。最近幾十年，曾入住官邸的總理相繼表示官邸存著很多缺點，但他們沒有落實翻新官邸，避免被批評為「大花筒」。

空置逾10年的加拿大總理官邸客廳其中一個窗台可見水漬和表面剝裂。（路透）
空置逾10年的加拿大總理官邸客廳其中一個窗台可見水漬和表面剝裂。（路透）

精華 FAQ

  • 官邸長年空置並缺乏維護，內部出現石棉、老舊電線水管、通風與供暖系統落後等問題，還有發霉、漏水和鼠患，已不符安全與居住需求。

  • 卡尼宣布先向全國建築公司舉辦設計修建大賽，再由皇家建築學會組織獨立評審團選方案，並以眾籌籌措經費，減少動用政府公帑。

  • 多年來歷屆政府都猶豫是否花公帑修繕，結果官邸惡化成破敗危樓。保育團體批評政府失職，輿論也認為這象徵加拿大難以守護自身遺產。

紐約時報 加拿大 卡尼

上一則

烏克蘭無人機猛攻煉油廠 普亭首度坦承俄羅斯燃料短缺

延伸閱讀

G7峰會領袖場邊聊足球 義總理炫耀戒菸 麥克風捕獲

G7峰會領袖場邊聊足球 義總理炫耀戒菸 麥克風捕獲
法媒：每周迎1位領袖 習近平將北京打造成「新華盛頓」

法媒：每周迎1位領袖 習近平將北京打造成「新華盛頓」
華郵：白宮宴會廳得花6億 半數由納稅人埋單

華郵：白宮宴會廳得花6億 半數由納稅人埋單
中國異議人士數度逃亡終成功 紐時：已抵加拿大

中國異議人士數度逃亡終成功 紐時：已抵加拿大

熱門新聞

委內瑞拉首都卡拉卡斯24日發生地震後，救援人員在廢墟中搜尋。(美聯社)

委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助

2026-06-25 00:40
無人機正重塑現代戰場，削弱傳統軍事強權的絕對優勢。路透

伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面

2026-06-23 11:11
伊朗總統裴澤斯基安在德黑蘭展示美伊諒解備忘錄。（歐新社） 歐洲新聞圖片社

伊朗總統：不會放棄鈾濃縮權利

2026-06-21 16:32
荷莫茲海峽。（路透）

伊朗報復轟炸美軍8處目標 放話「迎接地獄」恐全面中止協議

2026-06-27 22:55
英王查理三世。（路透）

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

2026-06-05 17:02
伊朗革命衛隊25日在荷莫茲海峽攻擊一艘懸掛新加坡國旗的貨船。（美聯社）

伊朗又開火攻擊荷莫茲海峽船隻…今日5件事

2026-06-26 14:40

超人氣

更多 >
阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐

阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐
告別有氧運動 科學家：這才是年長者減體脂最佳訓練

告別有氧運動 科學家：這才是年長者減體脂最佳訓練
川普發自己與歐巴馬年輕對比照 引網友熱議

川普發自己與歐巴馬年輕對比照 引網友熱議
躲索馬利亞4年 美最大聯邦福利詐欺要犯落網

躲索馬利亞4年 美最大聯邦福利詐欺要犯落網
社安金預付卡換銀行 360萬用戶將獲新卡

社安金預付卡換銀行 360萬用戶將獲新卡