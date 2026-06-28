生活豪奢、隱瞞50萬美元存款 阿根廷總統幕僚長辭職

阿根廷 總統米雷伊（Javier Milei）的幕僚長今天宣布辭職。就在兩周前，他才承認向稅務機關隱瞞50萬美元的存款。

法新社報導，46歲的阿多尼（Manuel Adorni）正捲入一場因奢靡生活方式引發的醜聞，他被爆出不僅家庭度假極盡奢華，購買的不動產金額更遠超過其公職薪資所得。

針對涉嫌不法致富的調查，讓這位米雷伊的左右手承受極大政治壓力。他於是在社群平台X上發文宣布請辭下台。

阿多尼說：「面對媒體鋪天蓋地的攻擊，讓我這次不得不請求他（總統）支持我，好讓我能結束這個篇章，以保護我自己和我的家人。」他同時也否認針對他的所有指控。

本月稍早，阿多尼接受LN+電視台專訪時表示，由於阿根廷多年來遭受長期高通膨之苦，他和妻子「就像所有阿根廷人一樣，一直在私下偷偷存錢」。

多年來隨著物價持續失控飆升，阿根民眾紛紛將嚴重貶值的本國貨幣披索換成美元，並通常以現金形式囤積在家中。

米雷伊對他這位政治盟友始終給予堅定不移的支持。

米雷伊的妹妹卡琳娜．米雷伊（Karina Milei），同時也是他的心腹之一，在阿多尼請辭後，對他過去的工作表示了感謝。

她在X平台上表示：「我們深知幾個月來，你和你的家人一直在經歷這段艱難且不公的煎熬。我們帶著敬意支持你的決定，但也遺憾局勢竟然演變至此。」