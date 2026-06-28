生活豪奢、隱瞞50萬美元存款 阿根廷總統幕僚長辭職
阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）的幕僚長今天宣布辭職。就在兩周前，他才承認向稅務機關隱瞞50萬美元的存款。
法新社報導，46歲的阿多尼（Manuel Adorni）正捲入一場因奢靡生活方式引發的醜聞，他被爆出不僅家庭度假極盡奢華，購買的不動產金額更遠超過其公職薪資所得。
針對涉嫌不法致富的調查，讓這位米雷伊的左右手承受極大政治壓力。他於是在社群平台X上發文宣布請辭下台。
阿多尼說：「面對媒體鋪天蓋地的攻擊，讓我這次不得不請求他（總統）支持我，好讓我能結束這個篇章，以保護我自己和我的家人。」他同時也否認針對他的所有指控。
本月稍早，阿多尼接受LN+電視台專訪時表示，由於阿根廷多年來遭受長期高通膨之苦，他和妻子「就像所有阿根廷人一樣，一直在私下偷偷存錢」。
多年來隨著物價持續失控飆升，阿根民眾紛紛將嚴重貶值的本國貨幣披索換成美元，並通常以現金形式囤積在家中。
米雷伊對他這位政治盟友始終給予堅定不移的支持。
米雷伊的妹妹卡琳娜．米雷伊（Karina Milei），同時也是他的心腹之一，在阿多尼請辭後，對他過去的工作表示了感謝。
她在X平台上表示：「我們深知幾個月來，你和你的家人一直在經歷這段艱難且不公的煎熬。我們帶著敬意支持你的決定，但也遺憾局勢竟然演變至此。」
他因被揭露隱瞞五十萬美元存款，且捲入奢華生活與疑似不法致富的調查，面臨媒體與政治雙重壓力，遂在X平台宣布請辭。 外界質疑他家庭度假過度奢侈，所購不動產金額遠高於公職薪資，且未向稅務機關如實申報存款，因而引發是否涉及不法致富的疑慮。 米雷伊一直堅定支持這位政治盟友；其妹卡琳娜在X表示理解他與家人承受的艱難處境，尊重其決定，但也對局勢演變至此深感遺憾。
精華 FAQ
他因被揭露隱瞞五十萬美元存款，且捲入奢華生活與疑似不法致富的調查，面臨媒體與政治雙重壓力，遂在X平台宣布請辭。
外界質疑他家庭度假過度奢侈，所購不動產金額遠高於公職薪資，且未向稅務機關如實申報存款，因而引發是否涉及不法致富的疑慮。
米雷伊一直堅定支持這位政治盟友；其妹卡琳娜在X表示理解他與家人承受的艱難處境，尊重其決定，但也對局勢演變至此深感遺憾。
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