委內瑞拉雙震 18天嬰兒受困12小時奇蹟獲救 關鍵曝光

委內瑞拉24日接連發生規模7.2與7.5強震，3天過去，重災區拉瓜伊拉州淪為瓦礫廢墟。(美聯社)

美聯社報導，委內瑞拉 24日接連發生規模7.2與7.5強震，兩起地震相隔僅39秒，多座城市淪為瓦礫廢墟，災情持續擴大。死亡人數截至27日已遽增至1430人，另有3238人受傷、至少6萬8900人下落不明。聯合國 開發計畫署27日預估，實體損失達67億美元。

這場雙震造成超過250棟建築倒塌，醫院與公共設施也遭重創，許多傷者只能在臨時醫療設施接受治療。多國救援隊與人道援助已陸續抵達委內瑞拉，包括英國、巴西、加拿大、墨西哥、哥倫比亞、薩爾瓦多、古巴 、美國及聯合國，截至27日投入救災的外國救援人員超過1600人。

首都卡拉卡斯北方的拉瓜伊拉州（La Guaira）是本次強震重災區，放眼望去幾乎到處可見倒塌建築。黃金72小時救援時間已過，但居民仍只能徒手或拿鏟子挖掘瓦礫，在斷裂的水泥與鋼筋間尋找親人，仔細聆聽是否還有受困者發出聲音。

在拉瓜伊拉州沿海城鎮卡蒂亞拉馬爾（Catia La Mar），幾乎沒有多少建築仍完好矗立。當地人蘇亞雷斯（Jesús Suárez）長途跋涉200公里到災區尋找兒子讓（Jean Suárez），卻始終得不到消息。他指著倒塌建築說，相信兒子可能就在裡面，但現場缺乏精密設備，「光靠一個人做不到，太危險了。」

另一名31歲男子愛德華多（Carlos Eduardo）的家屬雖然知道他受困位置，卻無力將他救出。家屬一度聽見他說話或呻吟，但聲音逐漸消失，只能在原地等待救援，希望還能將他活著救出。

災區救援進度不均，也讓民眾不滿升高。居民有人爬上建築殘骸呼喊親友名字，盼能聽見生命跡象；也有人守著倒塌現場，等待救出親人遺體。

酷熱天氣中，沿海社區塵土飛揚，屍臭味開始蔓延，許多人只能戴上口罩。當地居民德爾加多（Glendys Delgado）表示，「已經聞得到屍體的味道了，這會讓我們和孩子生病。」

40歲災民薩拉薩爾（Marjosly Salazar）在地震中失去16歲女兒，5個月大的嬰兒仍下落不明。她哽咽表示，當地迫切需要重型機具移開倒塌梁柱，「我們需要機具把柱子吊起來，這裡沒有看到任何政府官員，一個都沒有。」

不過，災區也陸續傳出令人動容的生還故事。

NBC旗下西語電視網Telemundo報導，救援人員搜尋一名男嬰與他的母親12小時後，終於從建築物中救出這名出生僅18天、裹著粉紅色毯子的男嬰，並小心翼翼地將他從瓦礫間傳遞出來。拍下救援畫面的民眾表示，男嬰母親在地震發生時用身體護住孩子，才讓他在瓦礫堆中奇蹟生還。

薩爾瓦多當局表示，一名由薩國救援隊救出的69歲婦人，從瓦礫堆中脫困後，開口要了一瓶可口可樂。

另一段影片顯示，一名委內瑞拉救難人員安撫受困瓦礫下的老婦；老婦害怕只要一移動，建築結構就會崩塌，救難人員對她說：「屋頂不會塌下來。如果真的塌了，我會在這裡陪妳。」