委國強震增至1430死 近7萬人失聯

委內瑞拉強烈雙震後，災區到處是殘垣斷壁，搜救隊員無分日夜展開搶救行動。(路透)

委內瑞拉 雙強震發生第四天，官方公布罹難人數增至1430人，還有近7萬人失聯，搜救人員和災民仍不放棄希望，持續在廢墟中搜尋生還者。

美聯社報導，委國中北部連續遭受規模7.2和7.5兩起強震襲擊，愈來愈來國際救援隊加入救援行動，為災民帶來一線希望，有多位親友失蹤的約納伊·雷加拉多(Yonahí Regalado)指出：「無論是誰，無論是家人或其他人，只要還有人活著，就要救他們出來。」由於失蹤人數累計多達6萬8900人，重災區拉瓜伊拉州(La Guaira)災民不眠不休用鐵鍬、繩索和雙手在倒塌的瓦礫堆中搜尋親人和鄰居。

截至27日止，官方派遣17架飛機、載運1600多人前往災區救援，代理總統羅德里格斯(Delcy Rodríguez)也證實動員逾1萬4000名軍警進駐災區，儘管官方宣稱全力救災，但眼看救援黃金72小時過去，災民對於政府救災不力的失望情緒逐漸爆發。

濱海小鎮卡拉巴列達(Caraballeada)居民羅梅羅(Mileidy Romero)忿忿不平表示：「那裡還堆著昨晚的遺體與新生兒，昨晚8時還有活著的人，但他們置之不理，我們找到好幾具遺體，他們沒有協助我們挖掘，他們到底在等什麼？」

另一位災民馬爾卡諾(Yeison Marcano)也忍不住痛批：「他們來這裡吃玉米餅、拍照，假裝投入救災工作，但制服卻不像我們這樣髒兮兮，我們在這裡待了三天。」此時搜救人員從一棟公寓瓦礫堆尋獲一名老人，他神情恍惚討著要水喝，當他被抬上車時驚覺情況不妙並高喊：「我的家人！我的家人！」

由於災區死者人數持續攀升，救援人員被迫將成堆遺體運至醫院停車場地板，就地進行身分鑑識，加上災區酷熱難耐，空氣瀰漫屍臭味，災民紛紛戴口罩，就連安全帽也嚴重匱乏，救援人員只好改戴摩托車頭盔繼續在廢墟中搜救。

首都卡拉卡斯(Caracas)附近的西蒙·玻利瓦國際機場(Simón Bolívar International Airport)遭到強震破壞，只剩一條跑道可供起降，國務院對外援助高級官員萊文(Jeremy Lewin)表示，美國救援隊除了全力搶修機場，並坦言災區搜尋倖存者是一場「與時間賽跑」的艱難挑戰。

委內瑞拉強烈雙震後，災區到處是殘垣斷壁，搜救隊員無分日夜展開搶救行動。(路透)

委內瑞拉強烈雙震後，災區到處是殘垣斷壁，搜救隊員無分日夜展開搶救行動。(路透)