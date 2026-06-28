泰國驚傳17歲少女箱屍案 46歲澳洲嫌犯離境前落網

泰國度假勝地芭達雅發生少女遭殺害裝入行李箱棄置，涉案澳洲男子已被捕。圖為一名旅客在曼谷蘇凡納布機場看航班訊息。（歐新社）

泰國 芭達雅發生17歲少女遭藏屍行李箱命案，當局27日證實已逮捕一名46歲澳洲 籍男子。儘管嫌犯否認涉及綁架與殺人，仍在被警方訊問後遭到拘留；警方正等待驗屍結果及其他證據，再決定正式起訴。

據泰國媒體報導，這名46歲的澳洲籍嫌犯於26日在曼谷蘇凡納布機場試圖購買前往澳洲伯斯的機票時，遭泰國警方逮捕。儘管嫌犯在接受訊問後強烈否認涉及誘拐與殺人，目前仍遭警方拘留。

根據公寓監視器畫面顯示，嫌犯於25日凌晨與遇害的17歲泰國少女一同進入泰國度假勝地芭達雅一棟公寓，數小時後嫌犯單獨推著一個黑色大型行李箱走出，並將箱子固定在機車後座載走。當地芭達雅新聞指出，警方於26日在鐵軌附近尋獲該行李箱，並在箱內發現少女遺體，身上有遭受暴力痕跡。

芭達雅一名不具名警官透露，調查人員正等待驗屍報告及其他關鍵證據出爐，之後將正式提出起訴。嫌犯可能面臨的罪名包括誘拐（綁架）兒童、謀殺、藏屍，以及「基於性目的誘拐（綁架）未成年人」。

由於泰國上月頻傳外籍人士因走私毒品、性交易與無照營業等行為被捕，當局已大幅縮短遊客的免簽停留期限。