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出差5會外遇對象 日相核心幕僚遭撤職

編譯中心／綜合27日電
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日本官房長官秘書官茂木正曾在出公差期間，邀外遇對象到下榻旅館過夜，引發爭議。根據日本政府公告，他即將調往經產省官房（類似經濟部秘書處）。日媒指出，這形同被撤換。

茂木正目前60歲，是日本內閣官房長官（相當於日本政府發言人）木原稔的首席秘書官。

日本週刊「文藝春秋」電子版報導，茂木正也是首相高市早苗擔任經濟產業副大臣時期的秘書官。他在高市就任首相之後，罕見被拔擢為官房長官秘書官。而首相、內閣官房長官與官房副長官幾乎每天都會開會討論日本政府基本方針，他也會參與其中，因此被視為高市身邊的核心幕僚。

「文藝春秋」本月上旬披露，茂木正就任官房長官秘書官之前，在經產省任職時的2025年5月到9月，花公帑出差期間曾邀請外遇對象到下榻處一起過夜，且兩人過夜時，只支付了一人份的住宿費，並疑似出現不當行為與洩漏資訊等。

木原稔於本月中旬證實，茂木正當時出差時曾與外遇對象於旅館共度時光五次，其中兩次為一起過夜，且兩人過夜時，只付了一人份的住宿費，而茂木正被「文藝春秋」追問過後，已經自掏腰包補付住宿費差額。

「每日新聞」與時事通信社報導，根據日本政府公布的人事命令，茂木正即將在本月30日調回經產省。之後將由經產省總括審議官佐佐木啓介接任官房長官秘書官。報導指出，茂木正形同被撤換。

精華 FAQ

  • 他是官房長官木原稔的首席秘書官，也是高市早苗身邊的核心幕僚，能參與政府高層每日會議，因此其私德爭議立即引發外界高度關注。

  • 報導指他在經產省任職時，於2025年5月至9月出差期間，曾邀外遇對象到下榻旅館過夜，且疑似以公費僅支付一人住宿費，並涉及不當行為。

  • 政府已公布人事命令，將在本月30日把茂木正調回經產省，並由佐佐木啓介接任官房長官秘書官。日媒認為這等同於將他撤換。

日本 高市早苗

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