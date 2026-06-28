川普嗆歐盟：若敢課美企數位稅 將祭100％關稅反制

美國總統川普再度為了數位服務稅槓上歐盟，警告美國將對任何施行類似稅務的國家課徵100％關稅。(路透)

美國總統川普 26日放話，任何對美國企業課徵數位服務稅（DST）的國家，該國所有輸美商品，將面臨100%關稅 ，且新關稅將取代美國和該國間已存在的貿易協議。

綜合媒體報導，歐盟 才剛在25日正式通過早已敲定的美歐貿易協議，但川普26日在自家社群媒體Truth Social發文指出：「許多歐洲國家一直在討論即將對美國企業課徵數位服務稅，其中一些國家已快要實際付諸行動」、「請將本聲明視為正式通知，即任何國家一旦實施這類稅制，將立即面臨美國對其所有出口至美國的商品課徵100%關稅。」

川普強調，這項新關稅措施將凌駕於美國與相關國家的任何貿易協議之上，無論協議是否已經實施、簽署，或尚未完成簽署。一位白宮官員透露，美國將根據1974年貿易法第301條課徵100%關稅。這項條款允許在調查確定稅收是限制商業的歧視性行為時，予以報復。

川普過去多次反對外國對美國科技公司課稅或監督，認為數位稅和監管機制都是為了傷害或歧視美國公司。路透指出，美國貿易代表辦公室長期威脅法國、英國、奧地利、西班牙及其他歐洲國家，若徵收數位服務稅，將面臨美國報復性關稅；歐盟與美國的貿易協議並未涵蓋數位服務稅，這筆稅也一直是兩者之間的談判癥結點。

歐盟執委會發言人回應，對科技公司課徵的稅並非歧視性，歐盟現行及未來規畫的數位稅制度「本質上不會差別待遇」，適用對象為所有符合門檻的大型企業，無論來自何處，並非針對美國科技公司，若美方對此採取任何「毫無正當理由的單邊措施」，歐盟將迅速作出回應。

法國2019年起對在境內提供數位服務且年營收超過2500萬歐元（約2850萬美元）或全球年營業額超過7.5億歐元的公司徵收3%的稅。英國脫歐後，自2020年起對搜尋引擎、社媒平台和線上市場等從英國用戶「獲取價值」的平台所產生的營收，課徵2%數位服務稅。