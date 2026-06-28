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北歐熱爆 丹麥98.6℉、瑞士101.8℉ 高溫頻刷新、冰河流失日早到

編譯中心／綜合27日電
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丹麥哥本哈根海灘滿是想要消暑的人潮。(歐新社)
丹麥哥本哈根海灘滿是想要消暑的人潮。(歐新社)

歐洲熱浪持續升溫，破紀錄高溫甚至擴散至北歐，丹麥27日兩度刷新歷史高溫紀錄，最高達攝氏37度(華氏98.6度)；瑞士則連兩天改寫6月高溫紀錄，最高攝氏38.8度（華氏101.8度），並因冰雪加速消融，預計29日迎來今年「冰河流失日」。德國、捷克同樣刷新高溫紀錄，雙雙突破攝氏40度(華氏104度)。

中央社引述法新社、路透報導，丹麥氣象研究所（DMI）下午先宣布，奧登斯（Odense）以北測得攝氏36.6度，打破1975年攝氏36.4度的歷史紀錄，並在社群平台X表示，「這一天還沒結束」。約1小時後，位於貝爾德林厄（Beldringe）及厄杜姆（Odum）測站先後測得攝氏37度，再度刷新紀錄。這波熱浪也席捲歐洲，德國、捷克雙雙突破攝氏40度(華氏104度)，瑞典南部則可能升至攝氏35度。

熱浪對德國萊比錫的輕軌基礎設施造成了嚴重損壞。(美聯社)
熱浪對德國萊比錫的輕軌基礎設施造成了嚴重損壞。(美聯社)

丹麥TV2氣象專家塔內夫（Peter Tanev）表示，科學家多年來已預期高溫紀錄終將被打破，全球暖化是原因之一；極端熱浪已成為歐洲夏季的一部分，未來丹麥突破攝氏40度只是時間問題。

另外，瑞士北部巴塞爾26日下午測得攝氏38.8度，創下1897年有紀錄以來最高6月氣溫，並打破前一天才寫下的攝氏38度紀錄，氣象局指出熱浪持續，27日當地甚至不排除達到攝氏40度。

報導指出，高溫加上5月熱浪及去年冬季降雪偏少，加速冰河融化。瑞士「冰河監測」計畫負責人、冰河學家胡斯表示，預估29日將達到「冰河流失日」，意味去年冬季累積的冰雪已全部消融，此後至10月的融化都將直接消耗冰河本體。根據資料，本世紀平均約8月中旬才會出現這一臨界點，今年則比正常狀態提早約三個月。胡斯表示，冰河狀況「非常糟」，關鍵並非單次高溫，而是極端高溫持續多日，對冰河影響尤其嚴重。

另據路透、衛報報導，歐洲大部分地區27日繼續遭受酷熱天氣，法國、英國、德國、荷蘭、奧地利、瑞士和匈牙利等已發布最高級別的紅色高溫預警。

法國在6月已至少發生四宗兒童因中暑而亡的案件；法國體育部長26日表示，全國因避暑導致的溺水死亡人數已達55人，擔憂情況可能惡化。英國自24日起連續三天刷新6月最高氣溫紀錄。英國多家醫院因為住院和就診人數激增宣布進入緊急狀態。

精華 FAQ

  • 丹麥兩度刷新歷史高溫，最高達攝氏37度；瑞士巴塞爾則以攝氏38.8度改寫6月最高溫紀錄，並比前一天再度升高，顯示熱浪仍在加劇。

  • 歐洲多地都受熱浪衝擊，法國、英國、德國、荷蘭、奧地利、瑞士與匈牙利等已發出紅色警報，德國與捷克甚至雙雙突破攝氏40度。

  • 因為5月熱浪、去年冬季降雪偏少，加上近期持續高溫，冰雪消融速度加快，預估29日冬季累積冰雪就會全數融化，之後融水將直接消耗冰河本體。

丹麥 冰河 瑞士

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