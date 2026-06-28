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劍指中國 日媒：日擬部署反艦無人潛艇 加強防衛太平洋沿岸

編譯中心／綜合27日電
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共同社報導，日本政府正研究開發和引進具備反艦攻擊等能力的無人潛艇。圖為日本防衛大...
共同社報導，日本政府正研究開發和引進具備反艦攻擊等能力的無人潛艇。圖為日本防衛大臣小泉進次郎（左）7日出席在富士山附近演習場舉行的日本年度規模最大的實彈演習。（路透）

據共同社援引多名相關人士報導稱，作為加強太平洋沿岸防衛體制的一環，日本政府已著手研究正式開發和引進具備反艦攻擊等能力的無人潛艇。在太平洋廣闊的海域，中國正不斷加強海洋擴張，而日本的防衛體制卻被指出存在「空白」。此外，前日本首相岸田文雄26日說，如今日本願推動日中對話的人愈來愈少。

法廣引述報導指出，計畫於年內修訂的「安保三文件」也將明確寫入在太平洋地區「加強應對能力」的計畫。為加強警戒態勢，日本政府還在考慮在小笠原群島上空設立防空識別區。　

此舉旨在填補防衛體制的空白，從而遏制中國，但也有可能導致中日緊張局勢進一步加劇。報導指，日本政府計畫除在太平洋一側的北大東島（沖繩縣北大東村）外，還在小笠原群島部署警戒管制雷達。此外，還有一項方案旨在通過加強硫黃島（東京都小笠原村）的跑道等設施，確保戰鬥機的穩定運作。

報導稱，計畫引進的是能夠搭載魚雷和水雷的無人潛艇，旨在實現長距離、長時間航行的能力。也有方案提議採用利用人工智能（AI）的自主型設計。除有人駕駛的護衛艦和潛艇外，還將與配備導彈發射裝置的無人水上艇等相結合，以期在太平洋海域確立優勢。

此外，據中國「觀察者網」及日本產經新聞26日報導，對當前的日中關係，68歲的岸田在東京的日本外國特派員協會記者會答覆如何看待當前日中關係的提問時表示，兩國互為鄰國，中國是日本最大貿易夥伴，足見兩國在經濟及諸多領域都存在很緊密的聯繫。他此前也一直持續與中國領導高層保持對話，透過溝通和推動接觸，從而穩定兩國關係，這不僅符合兩國利益，也有助國際及區域的和平穩定。

然而，岸田直言，現實情況是如今（日本）願推動日中對話的人愈來愈少，「我感到十分遺憾」，但「這是我們正面對的現實」。

不過，岸田認為，「正因情勢如此困難，我們才更需致力推動對話。不只是國與國間、政府與政府間的對話，還包括經濟、民間、體育和文化等領域，讓兩國人民繼續保持對話」。

精華 FAQ

  • 包括正式開發或引進具反艦能力的無人潛艇，並在北大東島、小笠原群島部署警戒管制雷達，還考慮強化硫黃島跑道與設施，確保戰機穩定運作。

  • 報導指出，日本此舉是要填補太平洋方向的防衛空白，提升對中國海洋擴張的應對能力，並透過無人水面艇與護衛艦、潛艇配合，在太平洋海域確立優勢。

  • 岸田表示，中國是日本最大貿易夥伴，兩國在經濟與多領域關係緊密；雖然願推動對話的人愈來愈少，他仍認為應透過政府、民間與文化交流持續溝通。

岸田文雄 日本

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