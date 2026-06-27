委內瑞拉強震過後 廢墟中的生命之光

27日搜救人員在委內瑞拉這次震災災區一片瓦礫堆中，尋找可能的倖存者。（歐新社）

一陣響亮、急促的嬰兒啼哭劃破沉悶，現場歡呼緊隨而至。

沒有產房，沒有醫療設備。四周鋼筋斷裂，灰塵瀰漫。委內瑞拉 拉瓜伊拉州倒塌建築中，一名等待救援的孕婦突然臨盆。

志願醫生瑪麗亞·費爾南達·特蘭跪在瓦礫間，為她接生。幾分鐘後，新生命平安降臨。

「在委內瑞拉拉瓜伊拉州地震 時接生一個嬰兒，是我人生中最大的挑戰。」特蘭把視頻發佈到社交媒體上，這樣寫道。

地時間24日晚，委內瑞拉發生百餘年來最強地震，一分鐘內兩次7級以上強震已造成1430人遇難。位於委中部沿海地區的拉瓜伊拉州是重災區，從衛星圖像上看，有些建築群甚至被徹底夷為平地。

在該州另一片廢墟中，一位母親把生的希望留給了孩子。

地震發生瞬間，安德烈婭用身體牢牢護住一歲多的女兒阿拉娜。建築轟然坍塌，孩子生還，母親卻再也沒有醒來。

安德烈婭的丈夫、委內瑞拉足球運動員埃克托爾·貝略在社交媒體發佈一張全家福，照片中安德烈婭抱著孩子，一臉幸福。他寫道：「你永遠是我們最愛的女英雄，我會告訴女兒，你是如何用生命保護她，直到呼吸的最後一刻。」

生死瞬間，一段監控視頻記錄下感人一幕。房屋劇烈搖晃，一名坐在輪椅上的老婦人驚慌失措。她的丈夫沒有獨自逃生，而是迅速走向妻子，牢牢抓住她的雙手，俯身親吻她的額頭並安慰道：「親愛的，我不會離開你。」

鏡頭不停晃動，家具不斷移位，兩位老人始終緊緊相依。

「馬特奧叔叔，我和媽媽去安置點了，打這個電話找我們……埃萊娜留。」一堵堵殘牆上，人們用各種能找到的書寫工具寫下親人的名字、自己的去向和可以撥通的電話號碼，希望能與晚一步逃出的家人再次相見。

許多委內瑞拉人聯繫不上家人，只能不斷在社交媒體發佈照片和尋人信息，期待收到一句：「我還活著。」

地震發生後，災區居民徒手扒開磚石，呼喊失蹤者名字，互相包紮傷口，分享僅存的飲用水。施救者的雙手沾滿石灰粉末，甚至磨出血，一些人戴摩托車頭盔充當安全帽，更多人沒有任何防護。

與此同時，來自世界各地的力量正趕赴災區。赴委內瑞拉的國際救援力量和資源已有2242名救援人員、96隻搜救犬，以及103噸設備和3噸藥品。多家在委中資企業在中國駐委內瑞拉使館指導下迅速行動，調集工程機械、醫療物資，組織救援隊伍參與救災。

「中國救援太給力了！中國人送來整整一個車隊的物資幫助我們。」委內瑞拉網友羅哈斯拍攝到，一支由十餘輛廂式貨車組成的物資車隊駛向拉瓜伊拉州。車身並排張貼中國和委內瑞拉國旗，寫著：「拉瓜伊拉需要我們，在委華人時刻和大家站在一起。」

委內瑞拉全國代表大會主席豪爾赫·羅德里格斯26日在公開演講中說，每一個倖存的委內瑞拉人都是奇跡。而奇跡還在發生。10個月大的嬰兒從瓦礫縫隙中爬了出來，被廢墟掩埋超過30個小時的兄弟靠彼此鼓勵活了下來……

一名等待救援的父親幾近崩潰時，懷裡的小男孩輕聲說：「爸爸，別哭。」

「堅持住，我們三個人進來，一定要四個人出去。」一段視頻里，救援人員朝一名被困者喊道：「出去後我們一起喝咖啡。」