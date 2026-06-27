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澳洲男大喊1字122.4分貝破金氏紀錄 音量直逼客機起飛

編譯中心／綜合26日電
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澳洲58歲男子貝特普近日以122.4分貝的喊叫聲，被金氏世界紀錄認證為「世界上聲...
澳洲58歲男子貝特普近日以122.4分貝的喊叫聲，被金氏世界紀錄認證為「世界上聲音最響亮的人」；圖為他在坎培拉展示洪亮的聲音。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

澳洲坎培拉58歲男子麥葛雷爾-貝特普在錄音室大喊NOW，測得122.4分貝打破金氏紀錄，成為世界最響亮男性。過去他也曾創下速射箭紀錄，並任市鎮宣告員。

金氏世界紀錄近日正式證實，來自澳洲坎培拉的58歲男子麥葛雷爾-貝特普（Joseph McGrail-Bateup）在錄音室僅大喊了一聲單字「NOW（現在）」，瞬間飆出高達122.4分貝的驚人巨響，正式奪下「世界最響亮人類」的寶座。這也是他個人生涯中，第二度創下金氏世界紀錄。

美聯社報導，這項紀錄於今年5月2日在坎培拉一間錄音室內完成。當天在專業聲學工程師進行測量以及見證人全程在場紀錄下，麥葛雷爾-貝特普成功打破了由北愛爾蘭女教師弗拉萳根（Annalisa Flanagan）於1994年大喊「安靜」（QUIET）所創下的121.7分貝舊紀錄。

物理數據顯示，122.4分貝的音量約等同於客機或噴射機起飛、電鋸或鏈鋸運作，以及救護車警笛在近距離鳴響的噪音範圍，足以造成耳膜劇烈震動，對人體聽覺極具衝擊力。

麥葛雷爾-貝特普於2026年6月23日接受訪問時坦言，這項挑戰「根本無法事先練習」。他透露，由於挑戰世界紀錄時只能留到當天發揮，他當天在專業聲學工程師與證人見證下，一共嘗試了多個字彙，總共喊了七次，才成功完成「NOW（現在）」這個字的最響亮紀錄，而他的嗓子在完成後的數日內嚴重壞了整整兩天。

在日常生活與工作方面，麥葛雷爾-貝特普平日的身分是一名專業冷氣清潔工。自2017年起，他也同時兼任首都坎培拉的官方榮譽市鎮宣告員（Town Crier）。他以「Lord Joseph」為名，在社區活動、學校園遊會及車展中進行宣告。他將這項工作形容為「一種有趣的角色」，並透露自己是在搜尋市鎮宣告的相關紀錄時，意外發現了前紀錄保持者的存在，進而萌生挑戰念頭。

報導指出，透過長期的宣告工作，他逐漸培養出「競技型大聲喊話」的能力。他曾參與「澳洲古老而榮耀的市鎮宣告員協會」，並於2024年以98分貝的「Oyez, Oyez, Oyez」奪得競賽冠軍，該口號為傳統宣告前用以吸引注意的喊聲。

這並非麥葛雷爾-貝特普首次名留金氏世界紀錄。早在2019年間，他曾以60.03秒完成10箭射擊的速度，短暫刷新了高懸四年的速射箭世界紀錄，不過該紀錄在九月後，便被一名七歲的神童輕鬆超越。

對於自己的紀錄未來可能再次被刷新，麥葛雷爾-貝特普強調，自己更希望被視為「世界最響亮男性」，而非取代女性紀錄保持者。他非常尊重原紀錄依然保留，並自豪地表示，如今舊紀錄保持人弗拉萳根依然是「世界最響亮女性」，而自己則是「世界最響亮男性」，雙方皆大歡喜。

他表示，自己並不在乎這項紀錄何時被打破，並大方地說：「如果有人打破我，那很好，紀錄本來就是用來被打破的。」

精華 FAQ

  • 他在坎培拉錄音室只大喊了一次單字NOW，經專業聲學工程師測量後達122.4分貝，正式超越舊紀錄，成為金氏認證的世界最響亮人類之一。

  • 舊紀錄是121.7分貝，由北愛爾蘭女教師弗拉萳根於1994年大喊QUIET所創下。麥葛雷爾-貝特普以122.4分貝成功超越，刷新紀錄。

  • 他平日是冷氣清潔工，也自2017年起擔任坎培拉官方榮譽市鎮宣告員。2019年他曾以速射箭短暫創紀錄，2024年還以98分貝奪下宣告比賽冠軍。

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