歐洲人被熱浪擊垮 不再堅持冷氣不環保 中韓日空調熱銷

德國科隆遭逢熱浪，一名女子在魯道夫廣場的戶外公共灑水設施下沖水消暑。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 歐洲史上嚴重熱浪使法國民眾改變對冷氣的抗拒，帶動空調與電扇熱賣，並推升中韓日家電廠出貨與相關概念股上漲。

歐洲熱浪 持續延燒，極端高溫催生避暑剛性需求。法國不少民眾湧入賣場尋找電風扇與行動冷氣，部分貨架很快被掃空。對許多法國人來說，冷氣過去被視為耗電、不環保，甚至有點「美式」，如今卻逐漸成為酷暑下不得不考慮的選項。據統計，法國空調與電扇銷量激增，家樂福近期已售出達3萬台納涼產品，亞馬遜 在法銷量更較去年同期翻倍。這波熱潮帶動南韓三星電子、中國家電品牌「美的集團」、日本三菱電機等亞洲空調製造商出貨量大增。

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其中，美的集團旗下可攜式分體冷氣「PortaSplit」，在德國 、西班牙、法國等多地通路已被搶購一空。中媒與市場分析指出，歐洲目前冷氣滲透率普遍仍低，隨著高溫氣候常態化，預期將持續刺激市場需求，後續有利於中國家電企業進一步拓展海外版圖。有專家分析，歐洲才6月就爆發史上最嚴重熱浪，是人為氣候變遷非聖嬰現象。

新加坡亞洲新聞台（CNA）報導，法國6月24日經歷1947年有氣象紀錄以來最熱的一天。熱浪讓數以百萬計民眾在隔熱不佳的建築物中煎熬，也讓愈來愈多人打破長年對冷氣的排斥。

35歲的巴黎郊區居民呂凱（Matthieu Ruquet）原本反對裝冷氣，但家中室溫一度達攝氏36度，美國籍妻子說服他購買行動冷氣，好讓兩歲女兒與家中寵物犬降溫。只是妻子到店裡時，冷氣已經賣完。

報導指出，法國本月稍早公布的一項1000人以上調查顯示，仍有八成受訪者認為冷氣不環保。但政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）專家熱梅內（Francois Gemenne）本月接受法國電視台訪問時表示，冷氣在今日的法國「不是環境問題」，法國去年近七成電力來自核能。

法國政壇也掀起冷氣辯論。極右派領袖雷朋（Marine Le Pen）主張「人人有冷氣」，稱這類極端高溫會奪走人命；極左派領袖梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）則反對，認為不可能到處裝冷氣，並稱這是會讓問題惡化的假解方，應優先改善建築隔熱。

歐洲才6月就爆發史上最嚴重熱浪，倫敦帝國學院研究員、報告共同作者基平（Theodore Keeping）說：「6月升溫速度比其他月都快，如今這樣的高溫預料會經常出現。」

研究也發現，是氣候變遷推升了氣溫，研究人員強調，聖嬰現象的周期性影響並未在其中發揮作用。研究人員說，50年前幾乎不可能在6月出現如此強烈的熱浪。

倫敦帝國學院教授、報告共同作者奧托（Friederike Otto）說：「是，這就是氣候變遷，也是我們造成的；不，這不是聖嬰現象。是，我們有解方；但我們落實得不夠快。」

歐洲多國因極端高溫發布紅色天氣警報之際，空調和建築節能概念股也聞聲上漲。

法國東南部阿爾卑斯山城尚貝里一間商店25日開門後，數十名顧客立刻衝向冷氣機貨架搶購，現場秩序很快失控。(取材自X平台)