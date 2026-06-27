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南韓抗北韓擬訓練50萬無人機戰士 1考量不再用中製零件

編譯中心／綜合26日電
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南韓將訓練50萬名「無人機戰士」，建構反制能力；圖為南韓陸軍訓練一景。（取材自南...
南韓將訓練50萬名「無人機戰士」，建構反制能力；圖為南韓陸軍訓練一景。（取材自南韓國防日報臉書）

AI摘要

文章摘要整理：

南韓為應對北韓威脅，將大幅擴充無人機與反無人機戰力，訓練50萬名無人機戰士並推動國產化；北韓則同步強化邊境火力與武器現代化。

南韓國防部26日表示，為因應北韓威脅，將大幅擴充無人機及反無人機作戰能力，包括訓練50萬名「無人機戰士」，並在前線部隊部署數萬套無人作戰系統。另外，北韓領導人金正恩25日督導武器測試，強化南部邊境火力。

路透報導，南韓軍方也計畫在2029年前生產11萬架無人機，配發陸軍、海軍、空軍及陸戰隊，目標是將無人機納入單兵標準配備。

國防部長安圭伯（Ahn Gyu-back）在簡報中說：「無人機不應只是少數部隊專用的裝備，而應成為普遍的作戰工具」。他還說，未來官兵將會把無人機視為「第二件個人武器」。

安圭伯指出，基於國家安全考量，南韓將採用100%國產零組件來生產無人機系統，不再使用中國製零件。

南韓與北韓近年皆加速發展無人機戰力，並從烏克蘭及中東戰場汲取經驗。這些衝突顯示，無人機已成為改變戰爭樣貌的重要武器。

根據規畫，南韓將擴大部署雷射與高功率微波等反無人機武器，並調整作戰模式，由陸、海、空軍各軍種自行運用無人機執行偵察與打擊任務，不再完全依賴中央指揮體系。

國防部高階官員說，軍方也將迅速採購逾2萬架低成本、消耗式無人機，並導入人工智慧（AI）蜂群系統（swarm system）及滯空攻擊彈藥（loitering munitions，為一種自殺無人機）。

這項擴軍計畫適逢南韓無人機政策引發政治敏感議題。本月稍早，南韓前總統尹錫悅涉嫌利用軍用無人機入侵北韓、作為推動2024年戒嚴令的藉口，遭法院判處30年有期徒刑。

現任總統李在明政府已裁撤前朝設立的無人機作戰司令部，並計畫成立新組織，負責政策、戰力發展與後勤支援，而實際作戰則交由各軍種負責。

此外，南韓也因人口減少導致兵源萎縮，軍方加速導入自動化與無人系統，有助維持整體作戰能力。

另據北韓官媒中央通信社（KCNA）報導，北韓領導人金正恩25日視導多項關鍵性武器的測試，這是北韓武器現代化、加強和南韓邊界火力部署計畫的一環。

據報導，在韓戰爆發紀念日進行的這項測試，包括升級版240毫米24管多管火箭發射系統、戰術彈道飛彈及155毫米自走砲。

報導指出，升級後的多管火箭系統配備自主精準導引系統，射程已延長至90公里。

金正恩對這項測試結果表示滿意，並強調平壤正致力於「超高精準」武器系統自動化與長程化。

金正恩表示，這些努力的目標，是為了加強與南韓邊境上的防禦力。

南韓國防部將在2029年底前採購數萬架各式無人機，加速強化攻防戰力，肆應北韓威脅...
南韓國防部將在2029年底前採購數萬架各式無人機，加速強化攻防戰力，肆應北韓威脅。（取材自南韓國防部臉書）

精華 FAQ

  • 南韓將訓練50萬名無人機戰士，並在前線部署數萬套無人作戰系統，目標是把無人機變成官兵標準配備，提升各軍種偵察與打擊能力。

  • 國防部表示，基於國家安全考量，未來無人機系統將採用100%國產零組件，不再使用中國製零件，以降低供應鏈風險並強化自主軍工能力。

  • 金正恩督導升級版火箭、戰術飛彈與自走砲測試，顯示北韓正推進武器現代化，並強化與南韓邊境的火力部署與精準打擊能力。

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