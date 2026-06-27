微軟Xbox遊戲機 各國8月調漲售價 美漲幅100-150美元

微軟 25日宣布，Xbox遊戲主機8月1日起將在各國調漲售價，在美國的調漲金額介於100-150美元，反映零組件成本攀升。

在美國，512GB版Xbox Series S將漲價100美元至約500美元；1TB版本則由約550美元調高至700美元；2TB版本機型將停產。高階款Xbox Series X也將由約600美元漲至750美元。

這已是這一代Xbox主機第三度漲價，上一次調漲是2025年10月，如今Xbox Series X的價格比2020年推出時高出250-300美元。

微軟在部落格貼文表示：「去年10月在美國已將Xbox主機價格調高20至70美元。原本希望毋須再次漲價，過去幾個月也一直與供應商研議因應方案」。但主機所需的儲存裝置與記憶體價格已漲至原本的2.5倍以上，預估2027年秋季前還將再翻倍。

由於記憶體製造商如美光(Micron)與SK海力士的產能有限，目前優先供應Nvidia(輝達，另譯英偉達)繪圖處理器(GPU)等人工智慧(AI)基礎設施所需的高頻寬記憶體(HBM)，記憶體製造商也因需求強勁而調高售價，這讓想購買智慧手機、平板與電腦等消費性電子產品的消費者承受更大負擔。