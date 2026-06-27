福斯汽車計畫裁員10萬人 關閉德國4車廠

德國德勒斯登福斯汽車一名技術人員，正在檢查和清理VW的標誌；福斯在未來幾年將裁減全球10萬個職位。(路透)

德媒報導，福斯汽車(VW，另譯大眾汽車)執行長布魯莫(Oliver Blume)表示，未來幾年計畫從目前全球員工中大裁員，規模上看10萬人，這個數字遠超此前公布的數字。未來五年投資金額，也預計削減約15%、約1300億歐元(1480億美元)；並將關閉四座車廠。

目前，福斯汽車在全球共有65萬7000個員工。

德國 商業刊物「經理人雜誌」(Manager Magazin) 26日引述消息人士報導，布魯莫和福斯財務長Arno Antlitz，將對公司進行全面重組。報導說，福斯旗下核心的VW品牌，以及零組件製造工廠，將由目前的集團架構中分拆出來，成立獨立實體。布魯莫向董事會提交了2030年願景報告，以上內容出自該文件。

報導指出，中期而言，福斯計畫關閉位於德國漢諾威(Hanover)、茲威考(Zwickau)和恩登(Emden)三處生產設施，以及姊妹品牌奧迪(Audi)位於內卡蘇爾姆(Neckarsulm)的工廠；待目前在這些工廠生產的車款停產後，相關生產作業也將終止。

福斯發言人說，「過去數月裡，公司積極制定重組計畫。」他指出，目前在德國研發汽車、在歐洲生產、然後出口到世界各地的商業模式，已不再適用於所有品牌。他提及關稅、日益激烈的競爭以及整體市場環境不佳等因素。他說，為了在這樣的環境下保持不敗，必須與時俱進，整個集團必須大幅提升競爭力。

福斯汽車2025年的淨利潤同比跌了近一半，因此今年春季曾宣布到2030年之前，公司將裁員5萬人。2024年底，公司與工會達成協議，到2030年將在德國裁員3萬5000人，主要集中在福斯汽車的核心品牌。

據「德國之聲」報導，消息公布後，德國金屬工業工會和福斯汽車工會立即發布聲明，批評資方擴大裁員的計畫。他們在一份聯合聲明中表示，「如果推動此項計畫，我們將竭盡全力阻止。」聲明指出，這是不負責任的威脅。

漢堡商業銀行首席經濟學家德拉魯比亞 (Cyrus de la Rubia) 表示，「不幸的是，這就是結構性變革的必然結果。汽車行業正處於這種結構性轉型之中，已從化石燃料轉向電動汽車。」