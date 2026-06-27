我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／特羅薩德梅開二度、盧卡庫傳射建功 比利時大勝紐西蘭晉級

世界盃／伊朗絕殺不算與埃及戰和 南韓晉級之路只剩最後一口氣

福斯汽車計畫裁員10萬人 關閉德國4車廠

編譯吳孟真／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
德國德勒斯登福斯汽車一名技術人員，正在檢查和清理VW的標誌；福斯在未來幾年將裁減...
德國德勒斯登福斯汽車一名技術人員，正在檢查和清理VW的標誌；福斯在未來幾年將裁減全球10萬個職位。(路透)

德媒報導，福斯汽車(VW，另譯大眾汽車)執行長布魯莫(Oliver Blume)表示，未來幾年計畫從目前全球員工中大裁員，規模上看10萬人，這個數字遠超此前公布的數字。未來五年投資金額，也預計削減約15%、約1300億歐元(1480億美元)；並將關閉四座車廠。

目前，福斯汽車在全球共有65萬7000個員工。

德國商業刊物「經理人雜誌」(Manager Magazin) 26日引述消息人士報導，布魯莫和福斯財務長Arno Antlitz，將對公司進行全面重組。報導說，福斯旗下核心的VW品牌，以及零組件製造工廠，將由目前的集團架構中分拆出來，成立獨立實體。布魯莫向董事會提交了2030年願景報告，以上內容出自該文件。

報導指出，中期而言，福斯計畫關閉位於德國漢諾威(Hanover)、茲威考(Zwickau)和恩登(Emden)三處生產設施，以及姊妹品牌奧迪(Audi)位於內卡蘇爾姆(Neckarsulm)的工廠；待目前在這些工廠生產的車款停產後，相關生產作業也將終止。

福斯發言人說，「過去數月裡，公司積極制定重組計畫。」他指出，目前在德國研發汽車、在歐洲生產、然後出口到世界各地的商業模式，已不再適用於所有品牌。他提及關稅、日益激烈的競爭以及整體市場環境不佳等因素。他說，為了在這樣的環境下保持不敗，必須與時俱進，整個集團必須大幅提升競爭力。

福斯汽車2025年的淨利潤同比跌了近一半，因此今年春季曾宣布到2030年之前，公司將裁員5萬人。2024年底，公司與工會達成協議，到2030年將在德國裁員3萬5000人，主要集中在福斯汽車的核心品牌。

據「德國之聲」報導，消息公布後，德國金屬工業工會和福斯汽車工會立即發布聲明，批評資方擴大裁員的計畫。他們在一份聯合聲明中表示，「如果推動此項計畫，我們將竭盡全力阻止。」聲明指出，這是不負責任的威脅。

漢堡商業銀行首席經濟學家德拉魯比亞 (Cyrus de la Rubia) 表示，「不幸的是，這就是結構性變革的必然結果。汽車行業正處於這種結構性轉型之中，已從化石燃料轉向電動汽車。」

精華 FAQ

  • 德媒引述消息指出，福斯未來幾年擬從全球員工中裁減約十萬人，遠高於先前公布的裁員計畫，顯示公司重組力度明顯升高。

  • 報導稱，福斯中期計畫關閉德國漢諾威、茲威考、恩登三座工廠，以及奧迪位於內卡蘇爾姆的工廠，待現有車款停產後，相關生產將終止。

  • 福斯管理層認為必須提升競爭力，以適應關稅、競爭與市場變化；但金屬工業工會與福斯工會痛批計畫不負責任，並表示將全力阻止。

德國

上一則

微軟Xbox遊戲機 各國8月調漲售價 美漲幅100-150美元

下一則

歐洲人被熱浪擊垮 不再堅持冷氣不環保 中韓日空調熱銷

延伸閱讀

德媒：福斯將大刀出鞘 裁員規模上看10萬人 關閉多座德國工廠

德媒：福斯將大刀出鞘 裁員規模上看10萬人 關閉多座德國工廠
不只做汽車 傳GM洽談供應洛克希德馬丁「武器零組件」

不只做汽車 傳GM洽談供應洛克希德馬丁「武器零組件」
歐洲5無車化城市 改變旅遊方式與氛圍

歐洲5無車化城市 改變旅遊方式與氛圍
薪資協商陷僵局 現代汽車工會表決通過罷工行動

薪資協商陷僵局 現代汽車工會表決通過罷工行動

熱門新聞

委內瑞拉首都卡拉卡斯24日發生地震後，救援人員在廢墟中搜尋。(美聯社)

委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助

2026-06-25 00:40
無人機正重塑現代戰場，削弱傳統軍事強權的絕對優勢。路透

伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面

2026-06-23 11:11
一艘潛水器正在澳洲近海印度洋國際水域，打撈鯨魚化石骨骼。（美聯社）

全球最大鯨魚墳場 530萬年化石、已滅絕品種澳洲現蹤

2026-06-16 02:00
一名婦女10日在德黑蘭街頭揮舞伊朗國旗。(路透)

伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國

2026-06-17 12:08
義大利總理梅洛尼。(路透)

美義領袖持續交鋒 梅洛尼要川普先顧好自身支持率

2026-06-20 16:17
川普政府加大力道撤銷歸化入籍外國人士的美國公民身分，打算在今年10月之前至少提出250個取消國籍案件。（路透）

10月前250人恐遭撤籍 美公民身分岌岌可危…今日5件事

2026-06-19 15:27

超人氣

更多 >
北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明
畢業季 LinkedIn新研究：讀這科系最容易找到工作

畢業季 LinkedIn新研究：讀這科系最容易找到工作
送娃返中讀半年幼兒園 加州媽：與美比像兩個世界

送娃返中讀半年幼兒園 加州媽：與美比像兩個世界
白宮副幕僚長米勒：想尋求庇護？美國已完全關閉大門

白宮副幕僚長米勒：想尋求庇護？美國已完全關閉大門
4度入圍 楊紫終獲白玉蘭視后…領獎爆哭 不忘澄清謠言

4度入圍 楊紫終獲白玉蘭視后…領獎爆哭 不忘澄清謠言