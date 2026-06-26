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委內瑞拉強震增至920死 民眾徒手挖人不滿政府反應遲鈍

編譯周辰陽／即時報導
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委內瑞拉一名男子26日背著委內瑞拉國旗主題背包，走過拉瓜伊拉地震後倒塌建築的廢墟...
委內瑞拉一名男子26日背著委內瑞拉國旗主題背包，走過拉瓜伊拉地震後倒塌建築的廢墟。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：委內瑞拉兩起7級以上強震，已釀成920死、3360傷並持續搜救。
  • 重點二：北部多處建築與醫院倒塌受損，仍有172人受困、通訊道路中斷。
  • 重點三：災後官方救援遲緩，引發民眾不滿，許多居民只能徒手自救。

委內瑞拉24日連續發生兩起規模7以上強震，已造成逾900人死亡、3360人受傷。首都卡拉卡斯在內的北部多棟建築倒塌，救援人員持續搜尋生還者，多處臨時醫療設施正收治傷患。目前仍有許多人失聯，家屬焦急等待親友消息，隨著救援持續進行，死亡人數可能進一步攀升。

BBC與衛報報導，代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）的兄長、國民議會議長豪爾赫．羅德里格斯（Jorge Rodríguez）表示，死亡人數已增至920人，至少仍有172人受困。僅拉圭拉一地，就已有至少243人獲救，但數百棟建築受損或倒塌，包括多家醫院與購物中心，另有至少1000處基礎設施受損。

兩起強震重創委內瑞拉北部海岸36小時後，許多地區仍幾乎看不到官方救援，暴露多年經濟治理失當與貪腐，導致政府難以應對如此規模的災難。通訊中斷、道路受損及資源不足，也使災後初期救援工作困難重重。在等待政府救援隊到來期間，許多失聯者家屬及志工搜救人員對官方反應遲緩表達憤怒與不滿。

33歲救護員邦巴特（Rotny Bombart）表示，他花了5個小時在一棟倒塌的15層住宅大樓尋找母親。他在搜尋期間右臂割傷，經送醫治療後表示，事發初期沒有任何政府緊急救援人員出現在現場，當地居民只能自行展開救援，徒手或利用簡單工具在瓦礫堆中搜尋受困者。 

他回憶自己在廢墟中看見支離破碎的遺體、罹難者及孩童，說：「你可以為緊急情況做好準備，但不是這種情況。沒有任何事情能讓你為這一切做好準備。」

當地一所醫院流出的混亂畫面顯示，委內瑞拉公共醫療體系在前任總統馬杜洛執政期間已嚴重衰退。仍在運作的醫療設施也已不堪負荷。多名醫護人員向BBC表示，即使在災前，醫院就已難以提供足夠醫療照護。

醫師費南德茲（Pedro Javier Fernandez）表示：「我們所有醫院都缺乏物資、缺乏藥品，平常就無法正常為民眾提供醫療服務。如今發生這場悲劇，緊急情況更加嚴重，也比其他國家更難應對。」

委內瑞拉石油資源雖然豐富，卻歷經逾10年的嚴重經濟危機，生活水準持續惡化。挪威難民理事會（Norwegian Refugee Council）秘書長表示，已抵達災區的國際救援人員目睹「駭人的破壞」。他說，委內瑞拉因長年投資不足導致基礎設施「殘破不堪」，面對重大災害時準備不足，也格外脆弱。

達拉斯北德州大學（University of North Texas at Dallas）拉丁美洲專家裴瑞茲（Orlando Pérez）指出，天然災害會暴露一個政府真正的能力，必須迅速回應、有效應對、展開搜救，並在困難環境下提供公共服務。他表示，委內瑞拉雖然資源豐富，但政府顯然毫無準備，完全措手不及。

裴瑞茲表示：「醫療基礎設施已嚴重惡化，不符合建築規範的建物也極易倒塌。他們原本擁有資源，卻全都浪費掉了。尤其是醫療基礎設施極為脆弱，醫院缺乏設備，也缺乏藥品，而這將導致更多人喪命。」

委內瑞拉發生連續兩次強震後，運送人道援助物資的志工26日抵達卡蒂亞拉馬爾（Cat...
委內瑞拉發生連續兩次強震後，運送人道援助物資的志工26日抵達卡蒂亞拉馬爾（Catia La Mar）醫院。(美聯社)

這張由Planet Labs PBC於26日拍攝的衛星照片顯示，委內瑞拉發生連續...
這張由Planet Labs PBC於26日拍攝的衛星照片顯示，委內瑞拉發生連續兩次強震後，拉瓜伊拉卡蒂亞拉馬爾的災後景象。法新社

精華 FAQ

  • 報導指出，兩起規模7以上強震已造成920人死亡、3360人受傷，至少仍有172人受困，且失聯者眾多，死亡數字仍可能繼續上升。

  • 因通訊中斷、道路受損與資源不足，許多地區在地震後36小時仍幾乎看不到官方救援，居民只能靠自己徒手或用簡單工具搜救。

  • 文章指出，長年經濟危機、投資不足與貪腐，使基礎設施和醫療體系早已衰敗，醫院缺乏物資與藥品，面對強震更顯脆弱。

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