我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MTA橋隧施工區測速照相 6月30日啟用最高罰100元

馬斯克傳想在美推星鏈行動上網服務 單挑3大電信巨頭

影／委內瑞拉連2強震至少235死 孩童爬出瓦礫、小狗奇蹟獲救畫面曝光

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
委內瑞拉的拉瓜伊拉地震後，民眾25日站在倒塌建築物的廢墟上。（路透）
委內瑞拉的拉瓜伊拉地震後，民眾25日站在倒塌建築物的廢墟上。（路透）

委內瑞拉24日不到1分鐘內接連發生規模7.2及7.5強震，重創首都卡拉卡斯（Caracas）及周邊地區，目前已造成至少235人死亡、至少4300人受傷。救援人員正加緊在瓦礫堆中搜救，希望搶救生還者。

BBC與NBC新聞報導，美國地質調查局（USGS）表示，兩起地震震源都接近地表，因此造成更嚴重的破壞。卡拉卡斯及鄰近沿海城市拉瓜伊拉（La Guaira）的倒塌建築物瓦礫堆下，不斷傳出受困民眾呼救聲。外界擔心死亡人數還將持續攀升，許多民眾無家可歸，或因建築物受損、不敢留在屋內，只能在街頭過夜。

根據BBC驗證的影片，拉瓜伊拉當地一棟10層樓高飯店已夷為平地，25日仍有民眾在現場尋找失聯親友。住在卡拉卡斯的醫學生奧提斯（Juan Ortiz）透露，一名好友已確認罹難，另一名好友疑似仍受困瓦礫堆下，另外約20名住在沿海地區的熟人失聯。他說：「我感到震驚、困惑，也很挫折，因為我無法幫上忙。」

▲ 影片來源：X平台＠notipromar（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

另一段經BBC查證的影片顯示，距離卡拉卡斯西北方約250公里的沿海城鎮圖卡卡斯（Tucacas），一棟據稱為飯店的多層建築已整棟倒塌。委內瑞拉國營電視台則播出一段奇蹟救援畫面，拉瓜伊拉（La Guaira）的3名兒童獲救脫困，踩著瓦礫堆自行爬出。另一段影片則顯示，一名救援人員搬開巨石，協助救出受困廢墟中的民眾。還有影片顯示，消防隊員移開數噸瓦礫，救出一隻遭活埋的小狗。

▲ 影片來源：X平台＠MundoEConflicto（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

▲ 影片來源：X平台＠PlataformaALTO（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

委內瑞拉中央大學（Central University of Venezuela）在X分享一段影片，可見多人合力移開瓦礫，救出一名受困男子。校方表示，這些人都是醫學生，「加入救援行動，為多名生還者提供協助」，並協助救出卡拉巴列達（Caraballeda）一名遭倒塌餐廳梁柱壓住的受困男子。

▲ 影片來源：X平台＠visegrad24（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

駐卡拉卡斯記者赫南德茲（Luis Hernandez）告訴BBC Newsday，由於停電及網路中斷，評估實際災情十分困難。他說：「由於國內經濟危機，我們很難掌握整體情況。」住在卡拉卡斯一棟公寓7樓的BBC Mundo記者科爾斯特（Nicole Kolster）則表示：「這是我這輩子感受過最強烈的地震。」她說：「地震強烈到讓我以為整棟大樓就要倒在我身上。」

卡拉卡斯居民奧斯佩達萊斯（Nelson Ospedales）表示，住家部分倒塌。他受訪時說：「財物可以再找回來，但此刻消防隊、民防等主管機關已經完全不堪負荷。他們需要更多人力，醫院也已嚴重壅塞。」

精華 FAQ

  • 兩起強震在不到1分鐘內接連發生，已知至少235人死亡、4300多人受傷，卡拉卡斯與拉瓜伊拉等地建築嚴重受損，許多居民無家可歸，只能暫時在街頭過夜。

  • 美國地質調查局指出，兩起地震震源都接近地表，因此震動更直接傳到地面，加劇建築倒塌與基礎設施損毀，也讓搜救與災情評估更加困難。

  • 影片顯示拉瓜伊拉有三名兒童自行爬出瓦礫，消防隊救出受困民眾與一隻被活埋的小狗，委內瑞拉中央大學醫學生也投入救援，協助搬移瓦礫救人。

地震 委內瑞拉

上一則

南韓前第一夫人金建希涉收賄關說 「一審判刑7年」沒收珠寶與迪奧包

延伸閱讀

委國世紀強震增至188死 衛星照揭滿目瘡痍、逾4萬人下落不明

委國世紀強震增至188死 衛星照揭滿目瘡痍、逾4萬人下落不明
委內瑞拉連2起規模7以上強震 USGS估建物倒塌恐釀上萬人傷亡

委內瑞拉連2起規模7以上強震 USGS估建物倒塌恐釀上萬人傷亡
委內瑞拉發生7.1強震 首都卡拉卡斯建築狂晃 美發海嘯警報

委內瑞拉發生7.1強震 首都卡拉卡斯建築狂晃 美發海嘯警報
委內瑞拉雙強震連發 39秒內規模7.2、7.5恐逾萬死

委內瑞拉雙強震連發 39秒內規模7.2、7.5恐逾萬死

熱門新聞

委內瑞拉首都卡拉卡斯24日發生地震後，救援人員在廢墟中搜尋。(美聯社)

委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助

2026-06-25 00:40
一名婦女10日在德黑蘭街頭揮舞伊朗國旗。(路透)

伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國

2026-06-17 12:08
一艘潛水器正在澳洲近海印度洋國際水域，打撈鯨魚化石骨骼。（美聯社）

全球最大鯨魚墳場 530萬年化石、已滅絕品種澳洲現蹤

2026-06-16 02:00
無人機正重塑現代戰場，削弱傳統軍事強權的絕對優勢。路透

伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面

2026-06-23 11:11
義大利總理梅洛尼。(路透)

美義領袖持續交鋒 梅洛尼要川普先顧好自身支持率

2026-06-20 16:17
川普政府加大力道撤銷歸化入籍外國人士的美國公民身分，打算在今年10月之前至少提出250個取消國籍案件。（路透）

10月前250人恐遭撤籍 美公民身分岌岌可危…今日5件事

2026-06-19 15:27

超人氣

更多 >
中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本

中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本
「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票

「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票
社安金2027年可望迎近年最大調升 退休族留意這些變數

社安金2027年可望迎近年最大調升 退休族留意這些變數
李玟過世3年爆重大進展…遺囑執行人「這些人」全告了

李玟過世3年爆重大進展…遺囑執行人「這些人」全告了
南加這項副業正夯 有人靠它已賺近30萬美元

南加這項副業正夯 有人靠它已賺近30萬美元