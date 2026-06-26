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委內瑞拉強震已知2中國公民罹難 10華人受困

記者張鈺琪／綜合報導
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委內瑞拉首都卡拉卡斯24日發生地震後，緊急救援人員在倒塌建築物現場展開救援工作。...
委內瑞拉首都卡拉卡斯24日發生地震後，緊急救援人員在倒塌建築物現場展開救援工作。（路透）

據中國中央電視台(CCTV)報導，已有兩名中國公民在地震中罹難。

委內瑞拉全國華僑華人聯合總會主席何正偉稍早表示，有10名華人受困、1名13歲女孩遇難。

何正偉接受中國媒體訪問時表示，目前卡拉卡斯及拉瓜伊拉地區受災較嚴重，多棟建築倒塌，仍有部分中國同胞受困在建築物內。不過，目前華人傷亡情況尚無準確統計，當地救援力量正將受困中國同胞轉移至卡拉卡斯華人社區安置，並與相關部門協同展開救援。

何正偉說，地震發生後，大量民眾湧上街頭或聚集在廣場避險。此次地震持續約40秒，震感強烈，部分居民甚至難以站立，是委內瑞拉近年來最強地震之一。

據澎湃新聞，美國地質調查局(USGS)地震資訊網消息指，格林威治時間24日22時4分、北京時間25日6時4分，委內瑞拉蒙塔爾萬附近發生規模7.2地震，震源深度10公里。不到一分鐘內，當地再度發生規模7.5強震，震源深度同為10公里。

美國地質調查局稱，這是委內瑞拉自1900年以來發生的最強地震，並已發布紅色警報，預估可能造成重大人員傷亡、大範圍破壞及經濟損失。

委內瑞拉代理總統羅德里格斯(Delcy Rodríguez)稍早表示，北部拉瓜伊拉州受災最為嚴重，多達15棟建築倒塌。她宣布全國進入緊急狀態，關閉卡拉卡斯附近的邁格狄亞國際機場(Maiquetia International Airport)。

精華 FAQ

  • 據CCTV與僑團消息，已有兩名中國公民罹難，另有一名13歲華人女孩遇難，並有10名華人受困建築物內，實際傷亡仍待進一步統計確認。

  • 華僑華人聯合總會指出，卡拉卡斯及拉瓜伊拉地區受災較嚴重，多棟建築倒塌，部分中國同胞仍受困，救援力量正將獲救者轉移安置。

  • USGS表示，當地先後發生規模7.2與7.5地震，震源深度皆約10公里，並發布紅色警報，預估可能造成重大傷亡、廣泛破壞與經濟損失。

地震 華人 委內瑞拉

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