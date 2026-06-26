我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兩天就能賺10億美元 最新報告：AI營收已達支應成本轉捩點

香港一代女神逝世 享壽80歲 17歲成女主角風靡全亞洲

多國赴委內瑞拉救災 美國派搜救隊 中國將提供援助

編譯羅方妤周辰陽／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
各國救難隊紛紛馳援委內瑞拉。圖為墨西哥搜救隊和救難犬。（美聯社）
各國救難隊紛紛馳援委內瑞拉。圖為墨西哥搜救隊和救難犬。（美聯社）

委內瑞拉24日遭兩起強震侵襲，據衛報報導，各國紛紛投入救災，包括美國、伊朗古巴及歐洲國家都表示將提供援助，中國也表示將提供救援。

川普總統在地震發生後第一時間發文已做好準備協助，初步通報並不樂觀。國務卿魯比歐表示，美國將採取「全政府」應對措施，「這將是一項規模龐大、行動迅速且卓有成效的行動。美國已經派出搜救隊伍、醫療資源及人道援助。」

美國今年1月突襲委內瑞拉逮捕委國總統馬杜洛。川普曾說，推翻馬杜洛政權後，美國將接管並治理委內瑞拉。

委國許多拉美鄰國包括智利、阿根廷、巴拿馬和薩爾瓦多也提供緊急援助。墨西哥總統薛恩鮑姆表示，委國已請求墨西哥派遣專業搜救及醫療人員。

包括墨西哥、巴西、薩爾瓦多、多明尼加共和國和古巴在內的拉丁美洲國家也提供了聲援和幫助。與委國關係不睦的鄰國厄瓜多也立即提供物資。

厄瓜多總統諾波亞表示，儘管與委內瑞拉關係緊張，他已安排立即提供委國人道物資。數百萬委國人因國內經濟不穩定湧向厄瓜多邊境，而諾波亞過去一直和川普合作對抗委內瑞拉政府。

印度總理莫迪說，他「隨時準備好提供委國一切可能援助」。中國外交部發言人郭嘉昆25日表示，中方「願根據委國的需要以適當方式提供幫助」。

西班牙表示，外交部已提供委國緊急援助。義大利外交部長塔加尼則說，義大利將要求歐盟啟動「公民保護機制」，協調歐盟援助任何遭遇災難的國家。

委內瑞拉首都卡拉卡斯24日發生地震後，救援人員在廢墟中搜尋。(美聯社)
委內瑞拉首都卡拉卡斯24日發生地震後，救援人員在廢墟中搜尋。(美聯社)

精華 FAQ

  • 新聞主要報導委內瑞拉遭兩起強震侵襲後的災情與國際救援反應，內容聚焦各國如何迅速表態並投入搜救、醫療與物資支援。

  • 美國表示將採取全政府應對，並已派出搜救隊伍、醫療資源及人道援助。國務卿魯比歐強調，行動規模將大且速度快。

  • 中國外交部表示，願根據委內瑞拉的需要，以適當方式提供幫助，顯示中方已做好提供救援或物資支援的準備。

委內瑞拉 伊朗 古巴

上一則

委內瑞拉強震已知2中國公民罹難 10華人受困

下一則

強震損失恐飆千億…委國經濟雪上加霜 震碎復甦夢

延伸閱讀

委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助

委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助
委內瑞拉雙強震釀188死逾千傷 美投入1.5億美元馳援

委內瑞拉雙強震釀188死逾千傷 美投入1.5億美元馳援
委內瑞拉強震 中國外交部：暫無中國公民傷亡報告

委內瑞拉強震 中國外交部：暫無中國公民傷亡報告
委內瑞拉強震使經濟雪上加霜 CNN：時機糟透了

委內瑞拉強震使經濟雪上加霜 CNN：時機糟透了

熱門新聞

委內瑞拉首都卡拉卡斯24日發生地震後，救援人員在廢墟中搜尋。(美聯社)

委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助

2026-06-25 00:40
一名婦女10日在德黑蘭街頭揮舞伊朗國旗。(路透)

伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國

2026-06-17 12:08
一艘潛水器正在澳洲近海印度洋國際水域，打撈鯨魚化石骨骼。（美聯社）

全球最大鯨魚墳場 530萬年化石、已滅絕品種澳洲現蹤

2026-06-16 02:00
無人機正重塑現代戰場，削弱傳統軍事強權的絕對優勢。路透

伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面

2026-06-23 11:11
義大利總理梅洛尼。(路透)

美義領袖持續交鋒 梅洛尼要川普先顧好自身支持率

2026-06-20 16:17
川普政府加大力道撤銷歸化入籍外國人士的美國公民身分，打算在今年10月之前至少提出250個取消國籍案件。（路透）

10月前250人恐遭撤籍 美公民身分岌岌可危…今日5件事

2026-06-19 15:27

超人氣

更多 >
中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本

中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本
「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票

「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票
社安金2027年可望迎近年最大調升 退休族留意這些變數

社安金2027年可望迎近年最大調升 退休族留意這些變數
李玟過世3年爆重大進展…遺囑執行人「這些人」全告了

李玟過世3年爆重大進展…遺囑執行人「這些人」全告了
南加這項副業正夯 有人靠它已賺近30萬美元

南加這項副業正夯 有人靠它已賺近30萬美元