多國赴委內瑞拉救災 美國派搜救隊 中國將提供援助

各國救難隊紛紛馳援委內瑞拉。圖為墨西哥搜救隊和救難犬。（美聯社）

委內瑞拉 24日遭兩起強震侵襲，據衛報報導，各國紛紛投入救災，包括美國、伊朗 、古巴 及歐洲國家都表示將提供援助，中國也表示將提供救援。

川普總統在地震發生後第一時間發文已做好準備協助，初步通報並不樂觀。國務卿魯比歐表示，美國將採取「全政府」應對措施，「這將是一項規模龐大、行動迅速且卓有成效的行動。美國已經派出搜救隊伍、醫療資源及人道援助。」

美國今年1月突襲委內瑞拉逮捕委國總統馬杜洛。川普曾說，推翻馬杜洛政權後，美國將接管並治理委內瑞拉。

委國許多拉美鄰國包括智利、阿根廷、巴拿馬和薩爾瓦多也提供緊急援助。墨西哥總統薛恩鮑姆表示，委國已請求墨西哥派遣專業搜救及醫療人員。

包括墨西哥、巴西、薩爾瓦多、多明尼加共和國和古巴在內的拉丁美洲國家也提供了聲援和幫助。與委國關係不睦的鄰國厄瓜多也立即提供物資。

厄瓜多總統諾波亞表示，儘管與委內瑞拉關係緊張，他已安排立即提供委國人道物資。數百萬委國人因國內經濟不穩定湧向厄瓜多邊境，而諾波亞過去一直和川普合作對抗委內瑞拉政府。

印度總理莫迪說，他「隨時準備好提供委國一切可能援助」。中國外交部發言人郭嘉昆25日表示，中方「願根據委國的需要以適當方式提供幫助」。

西班牙表示，外交部已提供委國緊急援助。義大利外交部長塔加尼則說，義大利將要求歐盟啟動「公民保護機制」，協調歐盟援助任何遭遇災難的國家。

委內瑞拉首都卡拉卡斯24日發生地震後，救援人員在廢墟中搜尋。(美聯社)