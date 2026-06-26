狂震90秒伴隨巨響 委國倖存民眾：此生最恐怖經驗

地震發生時，拉瓜伊拉居民匆匆忙忙跑上街頭逃命，空中揚起濃煙。（路透）

紐約時報 報導，委內瑞拉 首都卡拉卡斯及周圍城市民眾描述24日雙強震的恐怖及混亂景象，地震 造成建築物倒塌、窗戶被震碎及停電。他們直呼這是此生最恐怖的經驗。

24歲的瑪麗亞．巴爾科住在靠近震央的西北部城市聖菲利，她說，「我從未感受過這麼強烈的震動」，搖晃持續了60至90秒，女兒嚇得尖叫，自家房屋後半部坍塌，網路連線和電力都中斷。

聖菲利其他民眾則說，居民逃向街頭，尖叫並擁抱，他們的愛犬和寵物鸚鵡一起逃命。

有些人擔心發生餘震，暫時露宿街頭。37歲的露爾德．阿蘇亞赫就是其中之一，她說地震發生時她正在洗澡，裹了毛巾就衝出家門，她的鄰居家屋頂被震垮。

卡拉卡斯一棟六層樓高住宅大樓因強震倒塌。數十名焦急的民眾在警方封鎖線後等候，委國國民衛隊、警方和民防官員在廢墟中攀爬搜救，大喊失蹤居民的名字，並命令旁觀者退後保持安靜，以便受困者聽見聲音。搜救隊員隨後救出一名小女孩和一隻狗，但不清楚還有多少人受困。

另一名住在卡拉卡斯的女子瑪莎．阿涅茲一度受困自家公寓，他居住的公寓大樓一至三樓全毀。她探出陽台大聲呼救：「我們被困住了！我們需要幫助！拜託來人啊！」

阿涅茲呼救後又發生兩次餘震。她告訴CNN，餘震持續約一分鐘，「感覺似乎沒止境」。她說：「最糟的是，我們根本出不去。門的一邊傳來敲擊聲，另一邊傳來腳踢聲。我不知道到底是誰救了我們。他們大喊：『離門遠一點，我們來了！』他們最後終於破門而入。」

在卡拉卡斯以西的納瓜納瓜市，50歲的約哈娜．馬奎茲說，地震開始時，她原本叫女兒待在屋內，「當我發現搖晃不停，我對她們說『快跑』，然後我們拚命往外衝。這是我和女兒們經歷過最恐怖的經驗，我以為我們沒辦法逃出門。」

48歲的約瑟芬娜．赫南德茲是委國北部卡拉波波州首府瓦倫西亞一名行政人員。她說，地震開始時伴隨巨響，隨後停電，屋內所有東西都在移位，窗戶劇烈震動像是隨時會碎裂。

住在瓦倫西亞的68歲婦女路易莎則說：「這是我這輩子最可怕的經驗。那種噪音，窗戶猛烈開關，所有東西都發出嘎吱聲，太恐怖了。我和丈夫兒子緊緊相擁，我開始祈禱，哭喊著求上帝救救我們。」