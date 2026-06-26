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不同於餘震 罕見「雙震」破壞力更強 釀委國百年來最嚴重震災

編譯陳韻涵／綜合報導
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拉瓜伊拉是此次強震的重災區，透過衛星照片比對震前及震後，許多高樓被震垮，夷為平地...
拉瓜伊拉是此次強震的重災區，透過衛星照片比對震前及震後，許多高樓被震垮，夷為平地，受困民眾無數。（路透）

委內瑞拉24日傍晚發生罕見的「雙震」，兩次規模逾芮氏規模7的強震僅相隔39秒，重創首都卡拉卡斯及其周遭地區。美國地質調查局(USGS)指出，委內瑞拉此次事件符合「雙震」(doublet)的特徵，與一般主震後的餘震不同，兩次地震都是主震，破壞力大於單一地震，可能成為委內瑞拉百餘年來最嚴重的地震災害。

USGS資料顯示，這兩起強震在39秒內相繼發生。第一起規模7.2的震央位於加勒比海岸摩倫(Moron)西方、距離卡拉卡斯約170公里的聖費利佩(San Felipe)，震源深度約22公里；39秒之後，規模7.5的第二次強震在摩倫西南16公里處的尤馬雷(Yumare)發生，震源深度10公里。

美國廣播公司新聞網引述地震學者的說法報導，雙震與主震後的餘震不同，雙震是指兩次主震在短時間內，於相近區域接連發生；第一次地震釋放斷層應力後，可能將壓力轉移至鄰近已接近臨界點的斷層，引發第二次大規模破裂。 

規模7.5強震是委內瑞拉125年來最強烈的地震，超越1900年重創卡拉卡斯的規模7.7聖納西索(San Narciso)地震。

USGS估計，此次雙震釋放的能量，至少比2025年9月在委內瑞拉北部發生的芮氏規模6.2及6.3規模雙震要強63倍。

委內瑞拉座落於加勒比板塊(Caribbean plate)之上，並不是位於地震頻繁的太平洋「火環帶」(Ring of Fire)，民眾防災意識與建築抗震標準相對不足，因此強震造成的損害要比例如日本之類的地方大得多。日本因為位於太平洋火環帶，長期面臨地震、海嘯及火山活動等天然災害風險，因此對於這類事件的準備工作遠比其他許多國家更加完善。

儘管如此，加勒比板塊南側仍然會發生大型地震。在過去 100 年間，該地區已發生過 5 次規模 7.0 以上的強震。不過委內瑞拉在過去一個世紀裡，只有少數幾次地震曾造成人員死亡。

1967 年，一場芮氏規模 6.6 的地震侵襲委內瑞拉沿海附近地區，造成約 240 人死亡，並引發嚴重災情，包括多棟高層公寓大樓倒塌。1929 年，一場芮氏規模 6.7 的近海地震引發海嘯。當時的確切死亡人數已不可考，但部分估計認為，死亡人數可能超過千人。

USGS指出，委內瑞拉許多建築採用無鋼筋磚砌結構及土磚建築，特別容易在強震中倒塌。USGS估計，此次災害的死亡人數很可能會超過千人，甚至有可能超過萬人。

精華 FAQ

  • 因為兩次地震都屬於主震，且在短時間內、相近區域接連發生，不是一次主震後再接續較小的餘震。USGS認為，前一次釋放的應力可能轉移到鄰近斷層，引發第二次大震。

  • 第一起為規模7.2，震央在摩倫西方、距卡拉卡斯約170公里的聖費利佩，深度約22公里；39秒後，規模7.5的第二起在摩倫西南16公里的尤馬雷發生，深度10公里。

  • 因委內瑞拉建築多為無鋼筋磚砌與土磚結構，耐震性較差，加上防災準備不足，損害往往比日本等地更大。USGS估計死亡可能超過千人，甚至有機會突破萬人。

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