我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港一代女神逝世 享壽80歲 17歲成女主角風靡全亞洲

幫助深層睡眠 快試試這簡單飲品

不吹冷氣的堅持被極端熱浪擊垮？法國賣場驚現民眾搶購潮

編譯梁采蘩／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
法國22日夜間至23日清晨前經歷自有紀錄以來最炎熱的夜晚。圖為一位女士推著嬰兒車...
法國22日夜間至23日清晨前經歷自有紀錄以來最炎熱的夜晚。圖為一位女士推著嬰兒車穿過法國南部城市蒙貝列(Montpellier)的噴泉。(歐新社)

歐洲熱浪持續延燒，法國不少民眾湧入賣場尋找電風扇與行動冷氣，部分貨架很快被掃空。對許多法國人來說，冷氣過去被視為耗電、不環保，甚至有點「美式」，如今卻逐漸成為酷暑下不得不考慮的選項。

▲ 影片來源：x平台＠cpasdeslol_X（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

新加坡亞洲新聞台（CNA）報導，法國24日經歷1947年有氣象紀錄以來最熱的一天。熱浪讓數以百萬計民眾在隔熱不佳的建築物中煎熬，也讓愈來愈多人打破長年對冷氣的排斥。

35歲的巴黎郊區居民呂凱（Matthieu Ruquet）原本反對裝冷氣，但家中室溫一度達36度，美國籍妻子說服他購買行動冷氣，好讓兩歲女兒與家中寵物犬降溫。只是妻子到店裡時，冷氣已經賣完。呂凱說，他不是在冷氣環境中長大，家人過去都靠電風扇度夏，但這幾年母親也買了冷氣，現在輪到他自己。他承認觀念正在改變，但仍擔心「買冷氣會讓地球變得更熱」。

報導指出，法國本月稍早公布的一項千人以上調查顯示，仍有八成受訪者認為冷氣不環保。反對者主張，冷卻房間或建築耗能極高；但專家指出，冷氣的環境衝擊也取決於用電來源。政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）專家熱梅內（Francois Gemenne）本月接受法國電視台訪問時表示，由於法國電力不太仰賴化石燃料，冷氣在今日的法國「不是環境問題」。法國去年近七成電力來自核能。

法國政壇也掀起冷氣辯論。極右派領袖雷朋（Marine Le Pen）主張「人人有冷氣」，稱這類極端高溫會奪走人命；極左派領袖梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）則反對，認為不可能到處裝冷氣，並稱這是會讓問題惡化的假解方，應優先改善建築隔熱。

就連全球首富馬斯克也加入這場論戰，25日他在X上轉發一篇提起新加坡建國總理李光耀談冷氣的貼文，推崇「李光耀是天才」。該貼文指出，李光耀曾說，他出任新加坡總理後，首先要做的就是在公務員上班的建築內安裝冷氣，因為這對熱帶國家的行政效率至關重要。

▲ 影片來源：x平台＠elonmusk（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

這段話原本屬於新加坡的發展經驗，如今卻在歐洲熱浪下被重新理解：面對極端高溫癱瘓睡眠、學習、照護與工作，冷氣已不只關乎個人舒適，而是社會如何適應氣候變遷的治理問題。

精華 FAQ

  • 因為高溫已讓許多隔熱不佳的住宅與建物難以居住，民眾在睡眠、照護與工作上都受到影響，只能轉向購買電風扇或行動冷氣自救。

  • 不少法國人長期認為冷氣耗電、較不環保，甚至帶有「美式」生活方式色彩，因此寧可用電風扇度夏，對安裝冷氣抱持保留態度。

  • 極右派主張普及冷氣以保命，極左派則認為全面裝冷氣是治標不治本，應優先改善建築隔熱，顯示高溫已成政策路線之爭。

氣候變遷 熱浪

上一則

委內瑞拉強震給出警訊：這種建物很致命 台921地震也是前車之鑑

下一則

白天送貨晚上幫大學生作弊、寫報告 英博士男被判3年刑

延伸閱讀

熱浪下睡不著 法國人深夜公園納涼、裸蓋濕巾求入眠

熱浪下睡不著 法國人深夜公園納涼、裸蓋濕巾求入眠
西班牙數百人因高溫喪命 英國迎來史上最熱6月

西班牙數百人因高溫喪命 英國迎來史上最熱6月
熱浪奪命 市府允申請免費冷氣與補助

熱浪奪命 市府允申請免費冷氣與補助
熱穹籠罩歐洲多國紅色警戒 高濕度升高熱浪危險程度

熱穹籠罩歐洲多國紅色警戒 高濕度升高熱浪危險程度

熱門新聞

委內瑞拉首都卡拉卡斯24日發生地震後，救援人員在廢墟中搜尋。(美聯社)

委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助

2026-06-25 00:40
一名婦女10日在德黑蘭街頭揮舞伊朗國旗。(路透)

伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國

2026-06-17 12:08
一艘潛水器正在澳洲近海印度洋國際水域，打撈鯨魚化石骨骼。（美聯社）

全球最大鯨魚墳場 530萬年化石、已滅絕品種澳洲現蹤

2026-06-16 02:00
無人機正重塑現代戰場，削弱傳統軍事強權的絕對優勢。路透

伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面

2026-06-23 11:11
義大利總理梅洛尼。(路透)

美義領袖持續交鋒 梅洛尼要川普先顧好自身支持率

2026-06-20 16:17
川普政府加大力道撤銷歸化入籍外國人士的美國公民身分，打算在今年10月之前至少提出250個取消國籍案件。（路透）

10月前250人恐遭撤籍 美公民身分岌岌可危…今日5件事

2026-06-19 15:27

超人氣

更多 >
中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本

中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本
社安金2027年可望迎近年最大調升 退休族留意這些變數

社安金2027年可望迎近年最大調升 退休族留意這些變數
「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票

「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票
李玟過世3年爆重大進展…遺囑執行人「這些人」全告了

李玟過世3年爆重大進展…遺囑執行人「這些人」全告了
南加這項副業正夯 有人靠它已賺近30萬美元

南加這項副業正夯 有人靠它已賺近30萬美元