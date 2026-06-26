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委內瑞拉強震給出警訊：這種建物很致命 台921地震也是前車之鑑

編譯季晶晶／綜合外電
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委內瑞拉接連發生兩起強震，造成大量建築倒塌，凸顯老舊混凝土建築在強震中的高風險。...
委內瑞拉接連發生兩起強震，造成大量建築倒塌，凸顯老舊混凝土建築在強震中的高風險。法新社

委內瑞拉日前接連發生規模7.2及7.5的兩起強震，造成首都卡拉卡斯大量建築倒塌、死傷慘重。雖然發生在遠方，但這場災難為美國加州敲響警鐘。洛杉磯、舊金山與卡拉卡斯同樣位於活躍地震帶，都存在大量耐震力不足的老舊建築，一旦遭遇強震，恐重演類似悲劇。

委內瑞拉地震中大量建築倒塌的悲劇，過去也曾發生在台灣1999年921地震、紐西蘭2011年地震、墨西哥2017年地震，以及2023年土耳其、敘利亞強震。專家表示，目前從委內瑞拉現場畫面來看，倒塌最嚴重的也是「非韌性鋼筋混凝土建築」（non-ductile concrete buildings）。

這類建築因鋼筋配置不足，柱體在劇烈搖晃時容易脆裂甚至爆開，被美國地質調查局（USGS）列為地震中最容易造成大量死亡的建築類型。

美國在1971年西爾馬地震及1994年北嶺地震後，逐步提高建築耐震規範，禁止再興建此類建築，部分城市也要求既有建築補強。不過，目前仍有大量老舊混凝土建築尚未完成耐震補強。部分城市僅要求建物所有人提交風險評估，未強制施工，因此潛在風險依然存在。

專家指出，委內瑞拉此次地震與加州長期擔憂的「聖安德烈亞斯斷層大地震」十分相似。卡拉卡斯與洛杉磯距離主要斷層都約20英里，板塊運動速度也相近。

美國地質調查局曾模擬，若南加州發生規模7.8地震，約有50棟老舊混凝土建築可能完全倒塌，而整場災害的死亡總數估計將達約1800人，還可能造成大規模火災與數千億美元損失。

專家呼籲，除了加速建築耐震補強，也應強化民眾防災準備，包括固定家具、儲備至少三天、最好兩周的飲水與物資，並與鄰里、學校及社區建立災害應變計畫。

精華 FAQ

  • 因為卡拉卡斯與洛杉磯都位於活躍地震帶，且大量存在老舊、耐震不足的混凝土建築。若發生類似強震，可能出現相同的大規模倒塌與死傷。

  • 專家指出，倒塌最嚴重的是非韌性鋼筋混凝土建築。這類建物鋼筋配置不足，遇到劇烈搖晃時柱體容易脆裂甚至爆開，因此特別容易造成大量死亡。

  • 政府應加速老舊建物耐震補強，不能只停留在風險評估；民眾則要固定家具、備妥至少三天最好兩周的飲水與物資，並與社區建立災害應變計畫。

委內瑞拉 地震 洛杉磯

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