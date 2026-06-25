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委內瑞拉強震 已有2名中國公民遇難

記者廖士鋒／即時報導
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委內瑞拉24日強震，中國使館已確認2名公民遇難。圖為搜救隊員在委內瑞拉首都卡拉卡...
委內瑞拉24日強震，中國使館已確認2名公民遇難。圖為搜救隊員在委內瑞拉首都卡拉卡斯遭強震摧毀的建築廢墟搜救。（新華社）

委內瑞拉24日發生強震，目前已至少188人遇難、1520人受傷，中國駐委內瑞拉使館披露的不完全統計顯示，已確認有2名中國公民遇難。

據央視新聞、環球時報等26日上午引述中國駐委內瑞拉大使館公布的消息，截至當地時間6月25日16時，據不完全統計，已確認有2名中國公民在「6．24地震」中遇難。其他人員身份尚在核實。

當地時間24日傍晚，委內瑞拉接連發生兩次7級以上強烈地震。6月25日，中國駐委內瑞拉使館提醒在委中國公民密切關注當地地震預警和災害相關資訊，防範餘震及地震導致的次生災害。請相關地區中國公民立即遠離海邊，轉移至安全區域避險。

據紅星新聞報導，委內瑞拉全國華僑華人聯合總會主席何正偉受訪時稱，據信已有約10名華人被困，一名13歲女孩遇難，救援工作仍在持續進行。

央視新聞26日上午也報導，在中國使館統籌協調下，多家中資機構救援力量迅速抵達現場，投入起重設備開展高空危構拆除及廢墟清障作業。委內瑞拉當地應急管理部門參與聯合處置，共同完成周邊居民疏散及安全管控。此次任務結束後，中國救援力量還將繼續參與其他救災工作。

CCTV國際時訊則指出，委內瑞拉代總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）於當地時間6月25日淩晨發表講話，呼籲全國團結應對地震災情。羅德里格斯還在講話中感謝中國政府在震後向委內瑞拉提供的支持和人道主義援助。

精華 FAQ

  • 依內文引述的最新統計，這起地震已造成至少188人死亡、1520人受傷，災情相當嚴重，且仍有部分人員身份與受困情況在持續核實中。

  • 中國駐委內瑞拉使館表示，截至當地時間6月25日16時，不完全統計已確認有2名中國公民遇難，另有其他人員身份仍待進一步核實確認。

  • 在中國使館統籌下，多家中資機構救援力量已抵達現場，動用起重設備清理廢墟並疏散居民；委內瑞拉應急部門也參與聯合處置。

地震 大使館 委內瑞拉

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