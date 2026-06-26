阿富汗軍人、公務員、法官禁智慧型手機 人權團體批神學士

阿富汗神學士 （Taliban，又譯塔利班）政府下令全國公務員禁止使用智慧型手機 。一份軍事法院命令顯示，這項禁令已生效。人權倡議人士警告，此舉可能進一步限制民眾取得資訊的管道。

路透報導，路透取得的法院命令指出，自16日起，「所有軍事及文職機構官員，包括法官」均不得使用智慧型手機。

這項命令指出，違反規定者手機將被當場銷毀，並依法處罰。

據報導，神學士政府對此尚未回應。

阿富汗政府員工表示，這項限制措施已影響政府運作，至少已有一個省政府宣布立即實施禁令。

一名政府員工說：「影響非常大，許多行政流程幾乎停擺，因為過去大部分公務都是透過手機、WhatsApp及電子郵件完成。」

龐吉夏省(Panjshir)省長也在聲明中表示，將在所有政府辦公室全面實施禁令。

人權倡議人士表示，智慧型手機仍是阿富汗人民取得教育資源、記錄人權侵犯行為、進行私人通訊及接觸未經審查資訊的少數工具之一。

他們指出，這項命令可能代表，自神學士於2021年8月重新掌權以來，進一步加強對公共生活的控制。

神學士重新執政後已對婦女與女孩、媒體及公民社會實施廣泛限制。女學生至今仍被禁止接受中學及大學教育，許多女性被迫退出職場，活動人士及記者也屢次通報遭受恐嚇、拘留及審查。