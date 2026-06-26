阿富汗軍人、公務員、法官禁智慧型手機 人權團體批神學士
阿富汗神學士（Taliban，又譯塔利班）政府下令全國公務員禁止使用智慧型手機。一份軍事法院命令顯示，這項禁令已生效。人權倡議人士警告，此舉可能進一步限制民眾取得資訊的管道。
路透報導，路透取得的法院命令指出，自16日起，「所有軍事及文職機構官員，包括法官」均不得使用智慧型手機。
這項命令指出，違反規定者手機將被當場銷毀，並依法處罰。
據報導，神學士政府對此尚未回應。
阿富汗政府員工表示，這項限制措施已影響政府運作，至少已有一個省政府宣布立即實施禁令。
一名政府員工說：「影響非常大，許多行政流程幾乎停擺，因為過去大部分公務都是透過手機、WhatsApp及電子郵件完成。」
龐吉夏省(Panjshir)省長也在聲明中表示，將在所有政府辦公室全面實施禁令。
人權倡議人士表示，智慧型手機仍是阿富汗人民取得教育資源、記錄人權侵犯行為、進行私人通訊及接觸未經審查資訊的少數工具之一。
他們指出，這項命令可能代表，自神學士於2021年8月重新掌權以來，進一步加強對公共生活的控制。
神學士重新執政後已對婦女與女孩、媒體及公民社會實施廣泛限制。女學生至今仍被禁止接受中學及大學教育，許多女性被迫退出職場，活動人士及記者也屢次通報遭受恐嚇、拘留及審查。
根據法院命令，禁令自16日起生效，適用於所有軍事及文職機構官員，包括法官在內的公務員都不得使用智慧型手機。 命令明訂，若有人違反規定，手機將被當場銷毀，並依法處罰。此舉顯示當局準備以強制手段落實禁令。 人權倡議人士指出，智慧型手機是阿富汗民眾少數可用來取得教育資訊、記錄侵權、私人聯繫及接觸未審查內容的工具，禁令恐進一步壓縮資訊與自由。
精華 FAQ
根據法院命令，禁令自16日起生效，適用於所有軍事及文職機構官員，包括法官在內的公務員都不得使用智慧型手機。
命令明訂，若有人違反規定，手機將被當場銷毀，並依法處罰。此舉顯示當局準備以強制手段落實禁令。
人權倡議人士指出，智慧型手機是阿富汗民眾少數可用來取得教育資訊、記錄侵權、私人聯繫及接觸未審查內容的工具，禁令恐進一步壓縮資訊與自由。
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