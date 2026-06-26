我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兩天就能賺10億美元 最新報告：AI營收已達支應成本轉捩點

香港一代女神逝世 享壽80歲 17歲成女主角風靡全亞洲

阿富汗軍人、公務員、法官禁智慧型手機 人權團體批神學士

編譯中心／綜合25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

阿富汗神學士（Taliban，又譯塔利班）政府下令全國公務員禁止使用智慧型手機。一份軍事法院命令顯示，這項禁令已生效。人權倡議人士警告，此舉可能進一步限制民眾取得資訊的管道。

路透報導，路透取得的法院命令指出，自16日起，「所有軍事及文職機構官員，包括法官」均不得使用智慧型手機。

這項命令指出，違反規定者手機將被當場銷毀，並依法處罰。

據報導，神學士政府對此尚未回應。

阿富汗政府員工表示，這項限制措施已影響政府運作，至少已有一個省政府宣布立即實施禁令。

一名政府員工說：「影響非常大，許多行政流程幾乎停擺，因為過去大部分公務都是透過手機、WhatsApp及電子郵件完成。」

龐吉夏省(Panjshir)省長也在聲明中表示，將在所有政府辦公室全面實施禁令。

人權倡議人士表示，智慧型手機仍是阿富汗人民取得教育資源、記錄人權侵犯行為、進行私人通訊及接觸未經審查資訊的少數工具之一。

他們指出，這項命令可能代表，自神學士於2021年8月重新掌權以來，進一步加強對公共生活的控制。

神學士重新執政後已對婦女與女孩、媒體及公民社會實施廣泛限制。女學生至今仍被禁止接受中學及大學教育，許多女性被迫退出職場，活動人士及記者也屢次通報遭受恐嚇、拘留及審查。

精華 FAQ

  • 根據法院命令，禁令自16日起生效，適用於所有軍事及文職機構官員，包括法官在內的公務員都不得使用智慧型手機。

  • 命令明訂，若有人違反規定，手機將被當場銷毀，並依法處罰。此舉顯示當局準備以強制手段落實禁令。

  • 人權倡議人士指出，智慧型手機是阿富汗民眾少數可用來取得教育資訊、記錄侵權、私人聯繫及接觸未審查內容的工具，禁令恐進一步壓縮資訊與自由。

神學士 阿富汗 智慧型手機

上一則

白天送貨晚上幫大學生作弊、寫報告 英博士男被判3年刑

下一則

金氏紀錄認證最高齡姊妹 巴西3人瑞合計316歲 自曝長壽祕訣

延伸閱讀

加州頒布「禁用手機法」 一文看懂對學生的影響與新規細節

加州頒布「禁用手機法」 一文看懂對學生的影響與新規細節
科技領袖向川普政府示警 憂Anthropic先進模型風險

科技領袖向川普政府示警 憂Anthropic先進模型風險
新AI模型外國不准用 美商務部出手封鎖 Anthropic斷存取權限

新AI模型外國不准用 美商務部出手封鎖 Anthropic斷存取權限
投票須出示公民身分 聯邦法官禁了：川普違反權力分立

投票須出示公民身分 聯邦法官禁了：川普違反權力分立

熱門新聞

委內瑞拉首都卡拉卡斯24日發生地震後，救援人員在廢墟中搜尋。(美聯社)

委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助

2026-06-25 00:40
一名婦女10日在德黑蘭街頭揮舞伊朗國旗。(路透)

伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國

2026-06-17 12:08
一艘潛水器正在澳洲近海印度洋國際水域，打撈鯨魚化石骨骼。（美聯社）

全球最大鯨魚墳場 530萬年化石、已滅絕品種澳洲現蹤

2026-06-16 02:00
無人機正重塑現代戰場，削弱傳統軍事強權的絕對優勢。路透

伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面

2026-06-23 11:11
義大利總理梅洛尼。(路透)

美義領袖持續交鋒 梅洛尼要川普先顧好自身支持率

2026-06-20 16:17
川普政府加大力道撤銷歸化入籍外國人士的美國公民身分，打算在今年10月之前至少提出250個取消國籍案件。（路透）

10月前250人恐遭撤籍 美公民身分岌岌可危…今日5件事

2026-06-19 15:27

超人氣

更多 >
中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本

中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本
「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票

「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票
社安金2027年可望迎近年最大調升 退休族留意這些變數

社安金2027年可望迎近年最大調升 退休族留意這些變數
李玟過世3年爆重大進展…遺囑執行人「這些人」全告了

李玟過世3年爆重大進展…遺囑執行人「這些人」全告了
南加這項副業正夯 有人靠它已賺近30萬美元

南加這項副業正夯 有人靠它已賺近30萬美元