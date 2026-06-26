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金氏紀錄認證最高齡姊妹 巴西3人瑞合計316歲 自曝長壽祕訣

編譯中心／綜合25日電
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世界上最長壽的巴西三名百歲人瑞姊妹，獲得金氏世界紀錄和長壽探索認證。(路透)
世界上最長壽的巴西三名百歲人瑞姊妹，獲得金氏世界紀錄和長壽探索認證。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

巴西三姊妹以合計316歲獲認證為全球最年長在世姊妹，並接受科學團隊採集DNA研究長壽原因，她們則歸功於天然飲食、活躍生活與家庭支持。

巴西三名居住於大里約熱內盧地區的姊妹，近日獲金氏世界紀錄（Guinness World Records）正式認證為全球在世最年長三姊妹，三人年齡合計316歲，分別為109歲、104歲及103歲。這項罕見紀錄除了引起國際關注，也吸引科學家展開研究，希望透過分析她們的基因與生活方式，進一步了解人類長壽的原因。

路透報導，三姊妹分別是109歲的長女列維塔（Levita de Deus Nunes）、104歲的次女佐雷德（Zoraide de Deus Mota）及103歲的三妹朱琳娜（Zulina de Deus Nunes）。她們的年齡資料經由與金氏世界紀錄合作、專門追蹤及驗證全球超級人瑞的組織「長壽探索」（Longeviquest）審查確認，正式獲認證為全球在世最年長三姊妹。

三姊妹日前手持官方證書合影留念。她們一家同時擁有多位百歲人瑞的情況，也引起巴西聖保羅大學研究團隊關注。由基因學專家札茲（Mayana Zatz）主持的「長壽基因計畫」（DNA Longevo Project）研究人員前往拜訪，不僅訪談三人的生活習慣，也採集血液及DNA樣本，希望藉由分析遺傳資訊，找出與長壽有關的生物學線索。

參與研究的吉列爾梅（Joao Paulo Guilherme）表示，研究團隊計畫蒐集並分析500名百歲人瑞的DNA樣本，比較90多歲與百歲人瑞，以及已出現衰弱、認知功能退化或慢性疾病患者之間的差異，希望找出哪些基因有助保護心臟、肌肉與腦部功能，並延緩老化，進一步釐清影響人類長壽的關鍵因素。除了遺傳因素，研究人員也關注家庭與社會支持對長壽的影響。

三姊妹一生從事不同工作，生活平凡。長女列維塔曾從事手工藝工作，也曾在電視台任職；次女佐雷德擔任護理師，育有五名子女；三妹朱琳娜則是全職母親，育有六名子女。她們表示，平時相處與一般手足沒有不同，偶爾也會拌嘴。列維塔回顧人生時表示，自己擁有美好的童年與青春歲月，「沒什麼好抱怨的」。

談及長壽祕訣，三姊妹認為，健康飲食、活躍的生活方式，以及母親從小提供的新鮮食物都是重要因素。佐雷德表示，母親一生奉獻家庭，盡可能以母乳餵養孩子，之後也讓孩子食用親手栽種、親自烹調的蔬菜。朱琳娜則回憶，小時候家中沒有冰箱，一家人經常游泳、在河裡玩耍、釣魚及捕捉螃蟹，料理也都使用新鮮食材。她表示，從小養成健康、天然的飲食習慣，是她們能夠健康長壽的重要原因。

巴西聖保羅大學研究員與被金氏世界記錄認證的世界上最長壽的三姊妹合影，她們參與了一...
巴西聖保羅大學研究員與被金氏世界記錄認證的世界上最長壽的三姊妹合影，她們參與了一項旨在識別與長壽相關的遺傳因素的研究。(路透)

精華 FAQ

  • 她們因三人同為在世姊妹且年齡總和達316歲，經長壽組織審查確認後，正式被金氏世界紀錄認證為全球在世最年長三姊妹。

  • 研究團隊希望透過血液與DNA樣本，比較百歲與較年輕高齡者的差異，找出有助保護心臟、肌肉與腦部功能，並延緩老化的基因。

  • 她們認為關鍵在於健康飲食、活躍生活與母親自幼提供的新鮮食物，包括母乳、親手栽種蔬菜，以及河邊活動帶來的自然生活方式。

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