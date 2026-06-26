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高市經濟願景 日本14年將砸2.3兆美元 1/3聚焦AI、晶片

編譯劉忠勇／綜合25日電
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日本首相高市早苗表示，政府的目標是建立「強大且繁榮的投資架構」。(歐新社)
日本首相高市早苗表示，政府的目標是建立「強大且繁榮的投資架構」。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

高市早苗公布十四年經濟願景，擬由公私部門合計投入逾370兆日圓，重點押注AI、晶片及國防等產業，並以降低債務占GDP比率為財政目標。

日本首相高市早苗發表日本經濟長期發展願景，這份由政策諮詢小組開會後公布的藍圖，規畫在截至2041年3月的14年間，投資逾370兆日圓（約2.3兆美元），其中光是AI和晶片支出就編列101.6兆日圓（約0.63兆美元），占整體計畫近三分之一，此外，還包括國防、太空和造船等重要產業。

高市表示，政府的目標是建立「強大且繁榮的投資架構」。經濟學家則表示，這項計畫無論規模或涵蓋範圍都前所未見，但也缺乏細節。正因如此，金融市場周四對此反應不大。

史坦普全球市場財智首席經濟學家田口晴美說：「就我記憶所及，這是首度提出涵蓋如此長時間的成長推進安排，我也沒聽說其他國家有類似計畫。」

這藍圖規畫由公私部門共同投資，以達成設定金額。若通膨走勢符合預期，政府出資比重會略低於一半。不過，民間企業每年原本就投入數千億美元添購廠房和設備，因此這項策略究竟能額外帶來多少影響，目前還不清楚。

AI和晶片投資中，大部分資金會投入半導體，以及針對特定工作或產業開發的垂直型AI。半導體是實體智慧系統的核心。這些投資也旨在因應高齡化造成的結構性缺工，緩解供應瓶頸。

這項計畫估計，到2040會計年度，半導體投資可帶來443兆日圓的經濟外溢效益；實體AI和垂直型AI投資則可分別帶進144兆日圓和222兆日圓。

這項投資計畫是日本持續振興半導體產業的一環。日本政府2021年公布新策略後，已為半導體和AI編列約7.2兆日圓預算。經濟產業省資料顯示，其中部分資金已投入特定計畫，包括獲政府支持的晶片新創Rapidus取得的公部門支援約達2.6兆日圓。

日本政府也公布三種情境下的長期經濟和財政預測，並納入高市早苗的成長策略。

在最樂觀的情境中，若策略發揮預期效果，即使政府每年為這項計畫投入10兆日圓實質支出，政府債務占國內生產毛額（GDP）比率仍預料會穩步下降。

另外兩種情境則顯示，若科技和市場變數削弱策略效果，或經濟延續目前趨勢，債務占GDP比率會在2030年代再度回升。三種情境都假設通膨率會穩定在2%左右。

高市政府已把財政重點轉向降低債務占GDP比率，不再以過去20多年來主導政府政策的基礎財政收支目標為核心。一般認為，在通膨期間，債務占GDP比率較容易改善。

精華 FAQ

  • 這份藍圖規劃在截至2041年3月的十四年間，公私部門合計投資逾370兆日圓，約2.3兆美元，涵蓋AI、晶片、國防、太空與造船等重點產業。

  • 資金大多投入半導體，以及針對特定工作或產業開發的垂直型AI。日本認為這些投資可補強供應鏈、支撐實體智慧系統，並因應高齡化造成的缺工問題。

  • 政府公布三種情境預測：若成長策略發揮效果，即使每年投入10兆日圓，債務占GDP比率仍可下降；若效果不佳，2030年代可能再度回升。

日本 高市早苗

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