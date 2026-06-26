我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兩天就能賺10億美元 最新報告：AI營收已達支應成本轉捩點

香港一代女神逝世 享壽80歲 17歲成女主角風靡全亞洲

委內瑞拉、加州、日本全球1天3強震 學者：可能只是巧合

編譯中心／綜合25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本東北外海25日發生規模6.9地震，青森縣最大震度6強；圖為青森縣八戶市一名男...
日本東北外海25日發生規模6.9地震，青森縣最大震度6強；圖為青森縣八戶市一名男子25日正在查看地震中受損的建築物牆壁。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

委內瑞拉、加州與日本在24小時內相繼發生強震，學者認為彼此屬不同板塊系統，僅是巧合而非連鎖觸發，相關地區已出現停電、交通受阻與局部損害。

全球不同地區在24小時內接連發生3起規模強烈的地震，分別是委內瑞拉中北部當地時間24日傍晚遭遇一個多世紀以來最強烈的連環雙震襲擊、加州當地時間24日發生芮氏規模5.6地震、日本東北外海當地時間25日上午7時30分也發生芮氏規模6.9地震。有專家分析指出，這些地震之間並沒直接關聯。這些地震分別發生在不同的斷層系統與板塊邊界上，因此不可能是其中一起地震引發另外幾起。

美國地質調查所（USGS）指出，在委內瑞拉發生芮氏規模7.2地震後不到1分鐘，又發生規模7.5地震，震央均位於委國中部雅拉柯州（Yaracuy）人口約22萬城鎮聖菲利（San Felipe）附近。臨時總統羅德里格斯宣布，全國進入緊急狀態。

美聯社指出，委內瑞拉雖然橫跨南美洲板塊與加勒比板塊，周邊存在多條斷層，但歷史上地震發生頻率遠低於拉丁美洲的其他太平洋沿岸國家，如此強震相當罕見。

日本東北外海發生規模6.9地震，青森縣最大震度6強，岩手縣也有最大震度5強。這次地震可能會導致日本沿海地區海平面輕微波動，不過暫時沒有海嘯災害風險。至於加州的地震初步規模為5.6，震央位於農業小鎮威利茲（Willits）西北方12公里處。

日本氣象廳指出，雖然海平面可能會出現些許潮位變化，但預估不會帶來海嘯災害，各核電廠也沒有發現任何異狀。多地都出現民眾困電梯、停電，設備及建築物牆身受損的報告。東北新幹線東京至新青森來回方向在地震後停駛，到25日下午恢復運作。福島第一、第二核電廠，以及其他核電廠並未發現異常。氣象廳也提醒，未來一星期當地可能再發生同等規模的地震，呼籲民眾保持警惕。

加州理工學院地震學家瓊斯（Lucy Jones）表示，這些地震之間並沒直接關聯。這些地震分別發生在不同的斷層系統與板塊邊界上，因此不可能是其中一起地震引發另外幾起。

瓊斯指出，相隔數千英里的大型地震，通常不會增加其他地區發生重大地震的機率。

這些地震發生在同一天可能只是巧合，但地震發生的地點卻並非偶然。每一起地震都發生在眾所周知、活動頻繁的板塊邊界地帶，而這些地帶的地殼應力早已累積了數十年，甚至數百年之久。

精華 FAQ

  • 委內瑞拉中北部先後出現規模7.2與7.5連環雙震，加州也發生規模5.6地震，日本東北外海則於隔日清晨發生規模6.9地震，三起事件都集中在24小時內。

  • 加州理工學院地震學家指出，三起地震分別位於不同斷層系統與板塊邊界，相隔數千英里，物理上不會互相觸發，因此更可能只是時間上的巧合。

  • 委內瑞拉宣布進入緊急狀態，日本雖有停電、電梯受困與交通停駛，但未見海嘯或核電異常，加州則傳出局部損害，各地也提醒民眾留意後續餘震。

委內瑞拉 日本 加州

上一則

委內瑞拉強震已知2中國公民罹難 10華人受困

下一則

強震損失恐飆千億…委國經濟雪上加霜 震碎復甦夢

延伸閱讀

加州、委內瑞拉與日本接連強震 專家：彼此並無關聯

加州、委內瑞拉與日本接連強震 專家：彼此並無關聯
委內瑞拉連2起規模7以上強震 USGS估建物倒塌恐釀上萬人傷亡

委內瑞拉連2起規模7以上強震 USGS估建物倒塌恐釀上萬人傷亡
關東5.5地震撼首都圈 專家：位處複雜板塊交界

關東5.5地震撼首都圈 專家：位處複雜板塊交界
加州近4年最大地震 65萬人手機狂響 餘震率高達91%

加州近4年最大地震 65萬人手機狂響 餘震率高達91%

熱門新聞

委內瑞拉首都卡拉卡斯24日發生地震後，救援人員在廢墟中搜尋。(美聯社)

委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助

2026-06-25 00:40
一名婦女10日在德黑蘭街頭揮舞伊朗國旗。(路透)

伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國

2026-06-17 12:08
一艘潛水器正在澳洲近海印度洋國際水域，打撈鯨魚化石骨骼。（美聯社）

全球最大鯨魚墳場 530萬年化石、已滅絕品種澳洲現蹤

2026-06-16 02:00
無人機正重塑現代戰場，削弱傳統軍事強權的絕對優勢。路透

伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面

2026-06-23 11:11
義大利總理梅洛尼。(路透)

美義領袖持續交鋒 梅洛尼要川普先顧好自身支持率

2026-06-20 16:17
川普政府加大力道撤銷歸化入籍外國人士的美國公民身分，打算在今年10月之前至少提出250個取消國籍案件。（路透）

10月前250人恐遭撤籍 美公民身分岌岌可危…今日5件事

2026-06-19 15:27

超人氣

更多 >
中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本

中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本
「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票

「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票
社安金2027年可望迎近年最大調升 退休族留意這些變數

社安金2027年可望迎近年最大調升 退休族留意這些變數
李玟過世3年爆重大進展…遺囑執行人「這些人」全告了

李玟過世3年爆重大進展…遺囑執行人「這些人」全告了
南加這項副業正夯 有人靠它已賺近30萬美元

南加這項副業正夯 有人靠它已賺近30萬美元