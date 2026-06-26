委內瑞拉、加州、日本全球1天3強震 學者：可能只是巧合

日本東北外海25日發生規模6.9地震，青森縣最大震度6強；圖為青森縣八戶市一名男子25日正在查看地震中受損的建築物牆壁。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 委內瑞拉、加州與日本在24小時內相繼發生強震，學者認為彼此屬不同板塊系統，僅是巧合而非連鎖觸發，相關地區已出現停電、交通受阻與局部損害。

全球不同地區在24小時內接連發生3起規模強烈的地震，分別是委內瑞拉 中北部當地時間24日傍晚遭遇一個多世紀以來最強烈的連環雙震襲擊、加州 當地時間24日發生芮氏規模5.6地震、日本 東北外海當地時間25日上午7時30分也發生芮氏規模6.9地震。有專家分析指出，這些地震之間並沒直接關聯。這些地震分別發生在不同的斷層系統與板塊邊界上，因此不可能是其中一起地震引發另外幾起。

美國地質調查所（USGS）指出，在委內瑞拉發生芮氏規模7.2地震後不到1分鐘，又發生規模7.5地震，震央均位於委國中部雅拉柯州（Yaracuy）人口約22萬城鎮聖菲利（San Felipe）附近。臨時總統羅德里格斯宣布，全國進入緊急狀態。

美聯社指出，委內瑞拉雖然橫跨南美洲板塊與加勒比板塊，周邊存在多條斷層，但歷史上地震發生頻率遠低於拉丁美洲的其他太平洋沿岸國家，如此強震相當罕見。

日本東北外海發生規模6.9地震，青森縣最大震度6強，岩手縣也有最大震度5強。這次地震可能會導致日本沿海地區海平面輕微波動，不過暫時沒有海嘯災害風險。至於加州的地震初步規模為5.6，震央位於農業小鎮威利茲（Willits）西北方12公里處。

日本氣象廳指出，雖然海平面可能會出現些許潮位變化，但預估不會帶來海嘯災害，各核電廠也沒有發現任何異狀。多地都出現民眾困電梯、停電，設備及建築物牆身受損的報告。東北新幹線東京至新青森來回方向在地震後停駛，到25日下午恢復運作。福島第一、第二核電廠，以及其他核電廠並未發現異常。氣象廳也提醒，未來一星期當地可能再發生同等規模的地震，呼籲民眾保持警惕。

加州理工學院地震學家瓊斯（Lucy Jones）表示，這些地震之間並沒直接關聯。這些地震分別發生在不同的斷層系統與板塊邊界上，因此不可能是其中一起地震引發另外幾起。

瓊斯指出，相隔數千英里的大型地震，通常不會增加其他地區發生重大地震的機率。

這些地震發生在同一天可能只是巧合，但地震發生的地點卻並非偶然。每一起地震都發生在眾所周知、活動頻繁的板塊邊界地帶，而這些地帶的地殼應力早已累積了數十年，甚至數百年之久。