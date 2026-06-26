委內瑞拉雙強震連發 39秒內規模7.2、7.5恐逾萬死

委內瑞拉24日連續兩次芮氏規模7以上強震，數百民宅夷為平地，死傷人數估計上萬，可能是委國百餘年以來傷亡最慘重的地震。（歐新社）

委內瑞拉 24日晚間6時4分遭遇逾百年來最嚴重的雙強震，兩起芮氏規模7.2及7.5強震在39秒內接連發生，震源深度僅約22公里及10公里，屬於破壞力極強的淺層地震 。雙震重創委內瑞拉首都卡拉卡斯(Caracas)及北部沿海大部分地區，當局截至25日已知至少188人死亡、超過1500人受傷、逾200人受困瓦礫堆下，但因重災區的交通、電力及通訊中斷，實際傷亡人數可能遠高於官方統計。

創逾百年紀錄 已近2000死傷

美國地質調查局(USGS)初估，這場雙震的死亡人數可能介於一萬人至十萬人之間，其中超過一萬人的機率約42%。對於委內瑞拉雙強震，川普總統表示願意提供幫助；國務卿魯比歐表示，美國已經派出搜救隊伍、醫療資源及人道援助到委內瑞拉。

USGS資料顯示，這兩起強震在39秒內相繼發生。第一起規模7.2的震央位於加勒比海岸摩倫(Moron)西方、距離卡拉卡斯約170公里的聖費利佩(San Felipe)，震源深度約22公里；39秒之後，規模7.5的第二次強震在摩倫西南16公里處的尤馬雷(Yumare)發生，震源深度10公里。

美聯社報導，兩起淺層地震形成罕見的「雙震」效應，放大地表震動與破壞力。巴西地質調查局研究員費雷拉(Marcos Ferreira)表示，兩次強震如同兩個龐大震源同時放大振動，「就像我大喊時，另一個人也大叫，震動放大，危險性隨之增加」。

內瑞拉24日連續兩起強震，造成尚難估計的民眾死傷，以及房屋財產的巨大損失。圖為災情最嚴重的拉瓜伊拉州災民抱頭痛哭。（路透）

災情最嚴重的拉瓜伊拉州(La Guaira)大量建築倒塌，現場一片狼藉，救難人員持續在斷垣殘壁間和瓦礫堆下搜尋生還者。

紐約郵報報導，卡拉卡斯附近的西蒙玻利瓦(Simon Bolivar)國際機場建築物受損、天花板坍塌，機場全面關閉；鐵路與地鐵停駛，多地停電、道路中斷，水管破裂淹水。

社群平台上的影片顯示，民眾驚慌逃生，棒球賽也因劇烈搖晃而中斷。聯合國機構表示，光是拉瓜伊拉州就有至少100棟建築倒塌或嚴重受損。

強震之後，拉瓜伊拉地區房屋倒成一片，受困人數尚難估算，各國開始馳援。（美聯社）

委內瑞拉代理總統羅德里格斯(Delcy Rodríguez)宣布全國進入緊急狀態，下令醫護人員全面投入救災，本周學校停課，並取消所有非必要活動。她形容，這場地震是「真正的悲劇」，政府正全力救援受困民眾，「我們與所有失去家人的家庭同在，希望盡可能救出更多生還者」。

川普透過社群平台「真實社群」表示，雙震造成災難性傷亡，「美國已準備好、願意且有能力提供協助！我已指示政府所有相關機構做好準備，迅速行動」。

美國隨後宣布放寬部分對委內瑞拉制裁至10月23日，以利救災相關金融交易並啟動跨部門援助行動。

國務卿魯比歐(Marco Rubio)表示，美國採取「全政府動員」的方式救援，「規模很大、速度很快且效率很高」。

美國的兩支頂尖搜救團隊已奉命前往災區，帶著許多裝備與搜救犬投入搜救工作，美軍南方司令部(SOUTHCOM)則支援後勤空運物資。