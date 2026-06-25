委國世紀強震增至188死 衛星照揭滿目瘡痍、逾4萬人下落不明

Vantor提供的圖片展示委內瑞拉24日地震前後景象。右圖為15日拍攝的建築物，左圖為地震發生後隔天、25日拍攝的災後景象，可見多棟建築倒塌。(美聯社)

委內瑞拉 24日傍晚不到1分鐘內接連發生規模7.2及7.5強震，並引發強烈餘震，重創首都卡拉卡斯（Caracas）及周邊地區，造成數千人無家可歸。截至24日，仍有數百人受困瓦礫堆下，另有更多人下落不明。

路透報導，這場地震 是委內瑞拉百餘年來最強地震之一。CNN報導，空拍畫面與衛星照片顯示此次震災造成大規模破壞。事發時，委內瑞拉正深陷多年經濟動盪，基礎建設脆弱，使救援工作更加困難，也對臨時政府構成重大考驗。

委內瑞拉國民議會議長、臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）的兄長豪爾赫．羅德里格斯（Jorge Rodriguez）表示，至少188人確認死亡，另有200人受困；至少1,520人送醫，250棟建築物受損或倒塌，近3,000個家庭因此流離失所。

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羅德里格斯表示，卡拉卡斯附近拉瓜伊拉州（La Guaira）受災最嚴重，已「成為災區」，政府正與企業合作調派大型機具，加快搜救工作。當地25日電力供應短缺，首都主要機場也因受損關閉。部分地區救援人員整夜在倒塌建築物的瓦礫堆間持續搜救；但另一些地區居民則抱怨救援不足。

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拉瓜伊拉州首府救援人力不足，志工只能徒手挖掘瓦礫。當地居民希梅內斯（Yamileth Jimenez）父親3天前才剛過世，19歲兒子又受困在7層樓公寓瓦礫堆下。她悲痛表示，兒子被壓在水泥板下，卻沒有機具能將他救出。64歲家具修復工坊老闆佩雷斯（Pedro Perez）失去住家與生意，只能帶著妻子與孩子流落街頭。他說：「我們失去了一切。我們沒有食物，也沒有藥物，希望援助能趕快到來。」

地震發生時適逢國定假日，許多委內瑞拉人都在家中。建築物劇烈搖晃、接連倒塌，居民紛紛逃出建築物，湧上街頭，卡拉卡斯及附近沿海地區到處可見逃難人潮。卡拉卡斯居民亞歷杭德拉（Maria Alejandra）表示：「當我們跑到樓下時，眼前景象就像恐怖電影一樣。」

委內瑞拉位於加勒比海板塊與南美洲板塊交界，歷史上曾發生多次重大地震，其中1812年大地震估計造成約3萬人死亡。24日雙強震中，規模7.5地震是1900年以來最強烈的一次。美國地質調查局透過預測模型估計，死亡人數很可能達到數千人，且有相當高的機率超過1萬人。由反對派領袖分享、用於追蹤失蹤人口的網站列出超過4.1萬人下落不明；路透無法獨立核實相關通報。