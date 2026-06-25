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1分鐘內接連2強震 委內瑞拉罹難者暴增 代理總統：至少164人喪生

編譯羅方妤／即時報導
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委內瑞拉24日在1分鐘內接連發生規模7.2與7.5強震。委國緊急服務成員25日凌...
委內瑞拉24日在1分鐘內接連發生規模7.2與7.5強震。委國緊急服務成員25日凌晨帶著搜救犬在廢墟中尋找倖存者。（歐新社）

英國天空新聞報導，委內瑞拉24日在1分鐘內接連發生規模7.2與7.5強震，代理總統羅德里格斯數小時前說至少32人死亡、700人受傷。羅德里格斯更新了罹難者數，稱至少164人喪生。

天空新聞指出，其他國家搜救隊正趕來協助救援，其中包括美國。美國國務卿魯比歐稍早表示，美國正「立即部署」資源。

精華 FAQ

  • 根據報導，委內瑞拉在24日於短短1分鐘內接連發生兩起強震，規模分別為7.2與7.5，屬於相當嚴重的地震事件，對當地造成重大衝擊。

  • 代理總統羅德里格斯先前表示，地震已造成至少32人死亡、700人受傷；之後他再更新數字，稱罹難者已至少達164人，顯示災情持續惡化。

  • 天空新聞指出，除委內瑞拉本地救援外，其他國家的搜救隊也正趕來支援，其中包括美國；美國國務卿魯比歐並表示，美方將立即部署相關資源。

委內瑞拉 魯比歐

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