1分鐘內接連2強震 委內瑞拉罹難者暴增 代理總統：至少164人喪生

委內瑞拉24日在1分鐘內接連發生規模7.2與7.5強震。委國緊急服務成員25日凌晨帶著搜救犬在廢墟中尋找倖存者。（歐新社）

英國天空新聞報導，委內瑞拉 24日在1分鐘內接連發生規模7.2與7.5強震，代理總統羅德里格斯數小時前說至少32人死亡、700人受傷。羅德里格斯更新了罹難者數，稱至少164人喪生。

天空新聞指出，其他國家搜救隊正趕來協助救援，其中包括美國。美國國務卿魯比歐 稍早表示，美國正「立即部署」資源。