強震襲委內瑞拉 震倒多棟大樓 中媒：已知10華人受困、1名13歲女孩遇難

委內瑞拉首都卡拉卡斯24日發生地震後，緊急救援人員在倒塌建築物現場展開救援工作。（路透）

委內瑞拉 當地時間24日晚間接連發生強烈地震 ，首都卡拉卡斯多棟建築倒塌。據中媒紅星新聞，委內瑞拉全國華僑華人 聯合總會主席何正偉表示，已知10名華人受困、1名13歲女孩遇難，救援工作持續進行。

何正偉接受中媒訪問時表示，目前卡拉卡斯及拉瓜伊拉地區受災較嚴重，多棟建築倒塌，仍有部分中國同胞受困在建築物內。不過，目前華人傷亡情況尚無準確統計，當地救援力量正將受困中國同胞轉移至卡拉卡斯華人社區安置，並與相關部門協同展開救援。

何正偉說，地震發生後，大量民眾湧上街頭或聚集在廣場避險。此次地震持續約40秒，震感強烈，部分居民甚至難以站立，是委內瑞拉近年來最強地震之一。

據澎湃新聞，美國地質調查局（USGS）地震資訊網消息指，格林威治時間24日22時4分、委內瑞拉蒙塔爾萬附近發生規模7.2地震，震源深度10公里。不到1分鐘內，當地再度發生規模7.5強震，震源深度同為10公里。

美國地質調查局稱，這是委內瑞拉自1900年以來發生的最強地震，並已發布紅色警報，預估可能造成重大人員傷亡、大範圍破壞及經濟損失。

委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）稍早表示，北部拉瓜伊拉州受災最為嚴重，多達15棟建築倒塌。她並宣布全國進入緊急狀態，關閉卡拉卡斯附近的邁格狄亞國際機場（Maiquetia International Airport）；同時證實地震已造成32人死亡、700人受傷。