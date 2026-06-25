西歐熱浪籠罩釀數十人亡 英法創6月最高溫紀錄
西歐正遭遇熱浪襲擊，已造成數十人死亡，並且供電受到影響，學校停課、景點地標也關閉。氣象預報員警告，極端高溫恐將持續至本週末。
整個西歐都在熱浪籠罩下，英格蘭南部寫下紀錄史上6月最高溫，達攝氏36.1度。
巴黎也創下歷年6月最高紀錄的攝氏40.9度；而前一天，法國西南部小鎮皮索斯（Pissos）氣溫飆升至44.3度，創下近80年前開始紀錄以來的最高溫。
從6月17日到23日，法國本土96省中有54省的氣象站記錄達攝氏40度以上，主要集中在法國西部和南部。
義大利衛生部已將16個城市列入最高級別的高溫警戒，包括佛羅倫斯（Florence）、米蘭（Milan）、羅馬（Rome）、杜林（Turin）及維洛納（Verona）等地，並且警告熱浪還可能進一步加劇，預計於28日至29日間達到高峰。
法國當局表示，熱浪期間已至少48人因為戲水降溫而溺水身亡，另有兩名幼童因被困車內熱死。
西班牙通報，有兩名年長者因連續幾天氣溫逾攝氏40度而中暑身亡，根據西班牙國家氣象局（AEMET），儘管出現了史上最熱的6月下旬，但今天情況已開始緩解。
法國農業團體指出，灼熱高溫造成布列塔尼（Brittany ）與羅亞爾河（Loire River）地區數十萬隻家禽死亡。
法國主要發電來源的核能電廠，因高溫之下冷卻水取得受限，電力供應減少約7%。
報導指出，法國至少有48人因戲水降溫不慎溺斃，另有兩名幼童被困車內熱死；西班牙也傳出兩名年長者因連日高溫中暑身亡。 英格蘭南部寫下史上6月最高溫36.1度，巴黎達40.9度；法國西南部皮索斯更飆到44.3度，刷新近80年來的觀測最高值。 高溫導致學校停課、景點關閉與供電受影響，法國核電因冷卻水不足減少約7%發電，農業方面也造成數十萬隻家禽死亡。
精華 FAQ
報導指出，法國至少有48人因戲水降溫不慎溺斃，另有兩名幼童被困車內熱死；西班牙也傳出兩名年長者因連日高溫中暑身亡。
英格蘭南部寫下史上6月最高溫36.1度，巴黎達40.9度；法國西南部皮索斯更飆到44.3度，刷新近80年來的觀測最高值。
高溫導致學校停課、景點關閉與供電受影響，法國核電因冷卻水不足減少約7%發電，農業方面也造成數十萬隻家禽死亡。
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