我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Anthropic控阿里非法提取Claude能力 為最大同類型攻擊

劉嘉玲爆梁朝偉「生活無法自理」 認了最難的是7年之癢

委內瑞拉雙強震 初步統計32死700傷 最慘災區還未計入

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
委內瑞拉在不到一分鐘內接連發生規模7.2與7.5強震。（路透）
委內瑞拉在不到一分鐘內接連發生規模7.2與7.5強震。（路透）

委內瑞拉24日在不到一分鐘內接連發生規模7.2與7.5強震，造成建築物劇烈搖晃，居民驚恐逃生。代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）表示，兩起強震及近24次餘震導致卡拉卡斯等地多棟建築倒塌，目前已造成至少32人死亡、700人受傷。

路透報導，羅德里格斯於當地時間凌晨1時前透過國營電視發表談話。她表示，目前統計的32死、700傷仍屬初步數據，尚未納入鄰近卡拉卡斯、也是首都機場所在地的拉瓜伊拉州（La Guaira）傷亡情況。

根據報導，拉瓜伊拉州是此次災情最嚴重的地區。羅德里格斯表示：「數十棟建築物已倒塌，我們正全力展開密集搜救，希望在上帝允許下救出盡可能多的生命。」

羅德里格斯說，這是一場真正的悲劇，並向所有受災民眾表達聲援，同時向失去摯愛的家庭再次致上最深切的哀悼，表示會在這段艱難時刻與他們同在。她並表示，來自其他國家的救援隊將於未來數小時內陸續抵達，並向包括美國總統川普在內的多位國家領導人表達感謝。

CNN報導，地震專家表示，委內瑞拉此次地震造成的死亡人數多寡，將與當地建築物的結構型態直接相關。美國地質調查所（USGS）地球物理學家葉克（William Yeck）指出，接連兩起強震震源較淺，且發生在人口密集地區附近，很可能造成「非常嚴重」的破壞。他表示：「奪走人命的不是地震搖晃，而是建築物。」

葉克指出，相較於美國加州、日本等地震頻繁且建築法規較嚴格的地區，委內瑞拉多數建築屬於未經鋼筋補強的磚石結構，更容易在強震中倒塌，「真正導致災難性大量傷亡的，是這些建築物倒塌」。

精華 FAQ

  • 委內瑞拉24日在不到一分鐘內接連發生規模7.2與7.5強震，之後又出現近24次餘震，造成卡拉卡斯等地建築劇烈搖晃並引發民眾逃生。

  • 代理總統羅德里格斯表示，初步統計已有至少32人死亡、700人受傷，但這些數字尚未納入鄰近卡拉卡斯、也是機場所在地的拉瓜伊拉州災情。

  • USGS專家指出，兩起強震震源較淺且發生在人口密集區附近，更致命的是當地多為未經鋼筋補強的磚石建築，倒塌後容易造成大量人員傷亡。

地震 委內瑞拉

上一則

委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助

下一則

挪威議員集體「維京划船」挺國家隊 在世界盃展現團結

延伸閱讀

委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助

委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助
委內瑞拉連2起規模7以上強震 USGS估建物倒塌恐釀上萬人傷亡

委內瑞拉連2起規模7以上強震 USGS估建物倒塌恐釀上萬人傷亡
委內瑞拉發生7.1強震 首都卡拉卡斯建築狂晃 美發海嘯警報

委內瑞拉發生7.1強震 首都卡拉卡斯建築狂晃 美發海嘯警報
北加清晨發生5.6級地震 灣區震感弱

北加清晨發生5.6級地震 灣區震感弱

熱門新聞

一名婦女10日在德黑蘭街頭揮舞伊朗國旗。(路透)

伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國

2026-06-17 12:08
一艘潛水器正在澳洲近海印度洋國際水域，打撈鯨魚化石骨骼。（美聯社）

全球最大鯨魚墳場 530萬年化石、已滅絕品種澳洲現蹤

2026-06-16 02:00
無人機正重塑現代戰場，削弱傳統軍事強權的絕對優勢。路透

伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面

2026-06-23 11:11
義大利總理梅洛尼。(路透)

美義領袖持續交鋒 梅洛尼要川普先顧好自身支持率

2026-06-20 16:17
川普政府加大力道撤銷歸化入籍外國人士的美國公民身分，打算在今年10月之前至少提出250個取消國籍案件。（路透）

10月前250人恐遭撤籍 美公民身分岌岌可危…今日5件事

2026-06-19 15:27
伊朗總統裴澤斯基安在德黑蘭展示美伊諒解備忘錄。（歐新社） 歐洲新聞圖片社

伊朗總統：不會放棄鈾濃縮權利

2026-06-21 16:32

超人氣

更多 >
參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件

參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件
華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府
亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網

亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網
安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV

安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV
無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒

無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒